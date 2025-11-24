拋競選承諾「港湖百策」戰2026　陳冠安：打造育兒城、動保城

▲陳冠安投入內湖南港初選。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委羅智強前辦公室主任陳冠安，日前宣布參選港湖區市議員後積極奔走，今（24日）透過臉書拋出「港湖百策」願景，接下來將以「港湖五城五安 台北十全十美」為政見主軸，逐步推出「港湖百策」。用百項政見願景，推動打造港湖為宜居城、育兒城、樂齡城、極限城、動保城，並重視交全、治安、校安、職安與公安的改革。

陳冠安表示，兩個月前宣布投入參選南港內湖區的台北市議員。從政治幕僚，變成參選人。這兩個月裡，雖然還稱不上走遍大街小巷，但港湖59個里以及各大市場，都已陸續拜訪，問候過數萬位鄉親。從一開始的籍籍無名、「你是誰？」，到現在，已經會有些鄉親說「又看到你了」、「之前在哪看過你」。

陳冠安說，有更多的人認識，有更多的人記得，對新人來說，當然是好事。代表逐漸在度過「我是誰？」的競選第一階段。但讓選民知道他是誰，知道有一位新人在爭取公職之後，旋即而來就是第二個挑戰，也就是這位新人「能為港湖做什麼？」。

陳冠安透露，這陣子，在路上，已經有鄉親開始詢問他的政見是什麼。對一位台大政治學研究所背景、研究員與專業幕僚出身的人來說，談政策、談願景，是最值得雀躍的事情。「兩個月前，我的參選理念很重要的一塊核心初衷，就是希望從議會開始，從市政開始，以民為本，逐步打破被意識形態所綁架的仇恨對立和衍生的貪贓舞弊，讓政治回到為國為民的正軌。」

陳冠安指出，這兩個月裡白天跑行程，晚上則不斷整理幕僚生涯草擬的法案、鑽研過的政策，搭配走訪港湖基層與聽取民眾建議的載體。接下來將以「港湖五城五安 台北十全十美」為政見主軸，逐步推出「港湖百策」。用百項政見願景，推動打造港湖為宜居城、育兒城、樂齡城、極限城、動保城，並重視交全、治安、校安、職安與公安的改革。專注在居住正義、育兒友善、樂齡健康、運動適能、動物保護、交通安全、治安反詐、教育公平、職安勞權和公共安全等市政核心議題。

陳冠安強調，從政初衷很單純，就是希望讓政治屬於基層人民，不屬於貪贓舞弊的權貴。他更相信，用政策來改革體制，讓好的制度產生好的環境，就能讓人民安居樂業，這才是國家長治久安之道。