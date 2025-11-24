　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋競選承諾「港湖百策」戰2026　陳冠安：打造育兒城、動保城

▲備戰2026，李明璇與陳冠安掃市場。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲陳冠安投入內湖南港初選。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委羅智強前辦公室主任陳冠安，日前宣布參選港湖區市議員後積極奔走，今（24日）透過臉書拋出「港湖百策」願景，接下來將以「港湖五城五安 台北十全十美」為政見主軸，逐步推出「港湖百策」。用百項政見願景，推動打造港湖為宜居城、育兒城、樂齡城、極限城、動保城，並重視交全、治安、校安、職安與公安的改革。

陳冠安表示，兩個月前宣布投入參選南港內湖區的台北市議員。從政治幕僚，變成參選人。這兩個月裡，雖然還稱不上走遍大街小巷，但港湖59個里以及各大市場，都已陸續拜訪，問候過數萬位鄉親。從一開始的籍籍無名、「你是誰？」，到現在，已經會有些鄉親說「又看到你了」、「之前在哪看過你」。

陳冠安說，有更多的人認識，有更多的人記得，對新人來說，當然是好事。代表逐漸在度過「我是誰？」的競選第一階段。但讓選民知道他是誰，知道有一位新人在爭取公職之後，旋即而來就是第二個挑戰，也就是這位新人「能為港湖做什麼？」。

陳冠安透露，這陣子，在路上，已經有鄉親開始詢問他的政見是什麼。對一位台大政治學研究所背景、研究員與專業幕僚出身的人來說，談政策、談願景，是最值得雀躍的事情。「兩個月前，我的參選理念很重要的一塊核心初衷，就是希望從議會開始，從市政開始，以民為本，逐步打破被意識形態所綁架的仇恨對立和衍生的貪贓舞弊，讓政治回到為國為民的正軌。」

陳冠安指出，這兩個月裡白天跑行程，晚上則不斷整理幕僚生涯草擬的法案、鑽研過的政策，搭配走訪港湖基層與聽取民眾建議的載體。接下來將以「港湖五城五安 台北十全十美」為政見主軸，逐步推出「港湖百策」。用百項政見願景，推動打造港湖為宜居城、育兒城、樂齡城、極限城、動保城，並重視交全、治安、校安、職安與公安的改革。專注在居住正義、育兒友善、樂齡健康、運動適能、動物保護、交通安全、治安反詐、教育公平、職安勞權和公共安全等市政核心議題。

陳冠安強調，從政初衷很單純，就是希望讓政治屬於基層人民，不屬於貪贓舞弊的權貴。他更相信，用政策來改革體制，讓好的制度產生好的環境，就能讓人民安居樂業，這才是國家長治久安之道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃子佼認錯　發布聲明
樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合
50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1　正解曝光
抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知有豬肉
啦啦隊「短髮女神」低胸簽書！超兇上圍包不住 下半身透視被看光
快訊／八點檔女星出車禍！緊急送醫手術
快訊／逢甲球鞋店大火！「整片火海」延燒
快訊／19歲女大生意外死亡　校方將發畢業證書
週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰
服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

國民黨欲修法放寬中配參政　民進黨：難道是想效忠中共？

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

「我是台北最需要的候選人」　吳怡農提蔡英文、柯文哲票數曝參選心聲

柯文哲為研究日本聯合政府跟AI吵架！　ChatGPT向柯道歉

拋競選承諾「港湖百策」戰2026　陳冠安：打造育兒城、動保城

批林飛帆護航「國防手冊」翻車　凌濤曬比對：台灣是賴清德文宣

林昶佐再登芬蘭大媒體　一次橫跨政治版＋娛樂版

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

國民黨欲修法放寬中配參政　民進黨：難道是想效忠中共？

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

「我是台北最需要的候選人」　吳怡農提蔡英文、柯文哲票數曝參選心聲

柯文哲為研究日本聯合政府跟AI吵架！　ChatGPT向柯道歉

拋競選承諾「港湖百策」戰2026　陳冠安：打造育兒城、動保城

批林飛帆護航「國防手冊」翻車　凌濤曬比對：台灣是賴清德文宣

林昶佐再登芬蘭大媒體　一次橫跨政治版＋娛樂版

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

開車上班遭「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

快訊／高雄驚悚車禍！75歲翁開車鏟飛路口5機車　釀5人受傷

醫美診所納評鑑　醫師公會反對：不用大費周章

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們

舒緩壓力最佳解方！100%天然精油的「療癒系保養」打造水潤美肌

趙露思嘆「人不能沒有工作」 「停工很焦慮」:覺得不被需要

政治熱門新聞

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

台日友誼double！外交部推貓咪迷因挺日水產

立法院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」

中國喊台灣不可分割　網紅：不是禁日本水產？賴清德怎還吃得到？

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後踏上中國的台灣人

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

外交部：中國致函聯合國內容蠻橫無理　且違反《聯合國憲章》

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

喊兩岸探尋和平統一　洪秀柱再批高市早苗冒進

網酸「綠委商務艙vs黃國昌罰站照」　陳柏惟打臉曝原因

陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

綠營當年沒挺周子瑜？　蔡英文勝選夜名句：沒人須為自己認同道歉

賴清德暗諷「拜共諜」　鄭麗文回擊了

更多熱門

相關新聞

批林飛帆護航「國防手冊」翻車　凌濤曬比對：台灣是賴清德文宣

批林飛帆護航「國防手冊」翻車　凌濤曬比對：台灣是賴清德文宣

為提升全民防衛意識、強化社會韌性，近日國防部推出「台灣全民安全指引」，19日起展開家戶普發作業，遭藍營痛批浪費公帑、製造恐慌，國安會副祕書長林飛帆則解釋，長期受到軍事威脅的國家，包括芬蘭、瑞典、波羅的海三國，都已長年推動全民防衛手冊。國民黨桃園市議員凌濤今（24日）諷刺「大翻車」，經對比後，林飛帆洗地不成卻反而自打臉。

先拜共諜再謁蔣經國　鄭麗文笑：盼國共和解

先拜共諜再謁蔣經國　鄭麗文笑：盼國共和解

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

喊兩岸探尋和平統一　洪秀柱再批高市早苗冒進

喊兩岸探尋和平統一　洪秀柱再批高市早苗冒進

鄭麗文讚張麗善成績亮眼：期待世代交替

鄭麗文讚張麗善成績亮眼：期待世代交替

關鍵字：

國民黨陳冠安內湖南港2026九合一選舉

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面