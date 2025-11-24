賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

▲總統賴清德接見「中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德24日接見「中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長」時提到，基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，為了給予醫護更大的支持， 明年春節有9天，不論醫院或診所門診，將依開診時段分段加成，9天連假開診加成幅度，從30％到100％，希望診所在春節期間，能夠提供民眾良好的醫療照護。

賴清德致詞時表示，「診所」不僅是國人有疑難雜症第一個想到的地方，更是社區健康的堡壘。他說，診所協會全聯會及各縣市協會，長期以來堅守健康第一線崗位，非常辛苦。

賴清德表示，隨著台灣邁入超高齡社會，診所將承擔更多的責任，也需與鄰里更多的連結、更需要「主動出擊」。他指出，基層院所都積極配合社區巡迴篩檢、衛教宣導，並且與地方衛生局合作辦理活動，提升國人健康。

賴清德表示，政府堅定地支持基層與社區醫療事業，例如，衛福部推動「代謝症候群防治計畫」，在社區與基層醫師的投入、以及患者的積極參與下，截至今年8月底，全國總計超過3,100家診所、5,200位醫師共同參與，超過44萬個民眾受惠，他認為，這就是診所與政府合作，促進「健康台灣」願景的重要案例。

賴清德提到，自己身為醫生出身的總統，不敢忘了自己的責任，所以上任後，馬上請衛福部，積極推動健康台灣「優化醫療環境，確保全民健康10大策略」，包含擴大健保財務來源、改革總額制度、穩定醫療服務點值、改善醫事人員工作環境等重要議題，確保健保可以永續經營。

賴清德指出，在明年度，健保總額將達9,883億元，比今年再增長597億元，並且由政府再投入199億元的公務預算，實質規模將達到1兆零82億元，增長幅度為百分之6.5，創下歷年新高，彰顯政府對醫療體系的支持。

賴清德強調，明年度努力聚焦三個面向：第一，強化全人照護與慢性病管理，特別保障0到6歲兒童醫療與居家照護服務；第二，營造友善醫事人員環境，透過提升 診察費與護理照護量能，穩定醫療服務；第三，推動通訊醫療與數位轉型，提升偏鄉地區的醫療可近性，以及效率。

賴清德表示，基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，為了給予醫護更大的支持， 明年春節有9天，不論醫院或診所門診，將依開診時段分段加成，9天連假 開診加成幅度，從30％到100％，希望診所在春節期間，能夠提供民眾良好的醫療照護。

此外，賴清德感謝診所協會全聯會，一直扮演政府與基層醫療之間重要的橋梁，為基層醫療發聲，提供寶貴建言，讓政策更貼近民眾需求，也更符合實務運作。他說，未來，將繼續提供更多資源，穩定醫療服務供給，並且強化分級醫療、落實醫療上的科技與數位轉型，希望能夠持續與全國診所代表們合作，進一步打造更堅韌、更公平、更永續的「健康台灣」。