快訊／全聯駁斥「哈密瓜標錯價3465元」喊告　將全面改電子價卡

▲全聯標價問題掀起網友議論，全聯今日回應。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心近來因「標價」問題，在社群受到網友議論。全聯今（24）日發出聲明，關於價格標示問題，表示深切檢討流程，未來將全面逐步更換為「電子價卡」；同時也針對網路上「惡意製圖」散布不實資訊提出澄清。

▲全聯標價問題掀起討論，有網友刻意製造假圖。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

全聯今日針對「標價議題」發布公開說明，表示已深切檢討標價相關流程，說明提到，由於頻繁的查價、降價，同時造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本盡力提供優惠價的美意也大打折扣，對此深感抱歉。

為了往後讓門市同仁更省力作業，也讓消費者更安心選購，全聯將允諾長期投資設備道具，全門市將逐步「全面更改為電子價卡」，讓價格調整能更準確無誤。

此外，全聯也對惡意散布的不實資訊做出澄清，並表達「不排除依法追究責任」。特別點名網路流傳一張「日本青森土岐蘋果」，外觀卻像哈密瓜、售價標了「3465元」，近日在臉書社團引發熱議；但許多網友並未上當，還說「不要亂玩機器，故意引戰是想怎樣！」

▲全聯標價問題受到討論，業者將陸續更換為電子價卡。（圖／記者林育綾攝）

近日網路上出現全聯門市「價格標示」相關討論，全聯說明全文如下：

全聯一直以來都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，創造顧客、供應商、通路都能三贏的消費經驗。但針對價格標示管理，全聯已深切檢討標價相關流程，由於頻繁的查價、降價，同時造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本盡力提供優惠價的美意也大打折扣，針對這點全聯深感抱歉。

我們已聽到消費者的聲音，未來將持續提供優惠價格，但會提出便於門市同仁執行的標示作業，不但讓同仁更省力化作業，也讓消費者能更安心選購，並允諾長期投資設備道具，全門市將逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤，守護安心、便宜、便利的品牌核心價值。

近期網路上也發現有人刻意製造錯誤標示、散布不實資訊或影響秩序的惡意行為，公司將嚴正以對，上週日(11/23)發現消費者在自助貼標區惡意輸入錯誤品名及價格，並將不符的標籤貼於蔬果商品上，拍照上傳社群造成外界誤解。針對蓄意操作、影響其他消費者權益或損及公司名譽之行為，本公司亦不排除依法追究責任，必要時採取相應法律行動，呼籲民眾切勿因一時惡作劇而須承擔相關法律後果。

全聯是台灣本土企業，土生土長、在地經營，再次謝謝顧客的支持與反饋，全聯從不放棄提供美好生活，未來也將持續努力改進，成為台灣民眾日常生活的最強後盾。