社會 社會焦點 保障人權

快訊／皇池屢拆屢建！連39次檢舉無效遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

▲▼ 北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區知名的「皇池溫泉會館」遭媒體報導，指長年以來多處設施屬違章建築，25年間被檢舉39次仍持續營運，甚至拆除後又重建，引發外界質疑是否有官商勾結；另也有離職員工指控業者逃漏稅、違反《勞基法》等亂象。對此，士林地檢署今（24）日表示，本案先前已接獲檢舉並分他字案偵辦，目前正積極調查中。

據媒體指出，皇池在市府複檢前會自行拆除部分結構，待檢查通過後又悄悄補回，今年夏天更是在8月被要求拆除後不久，又於9月恢復營運，引發基層質疑政府長期失能，甚至懷疑是否存在包庇或行政怠惰。

然而，皇池在違建問題未釐清之際，仍向市府提出大型溫泉旅館的興建申請，外界擔心其基地位於山坡地，涉及水土保持等敏感議題，若程序不當恐留下環境風險。

對此，北市都發局表示，拆後重建部分已完成查報，將限期業者改善，逾期將交由建管處強制拆除；至於旅館建照，目前並無核發紀錄。檢調方面，士林地檢署已著手調查相關檢舉，後續將針對違建、行政流程與是否涉不法深入釐清。

值得注意的是，皇池近年也曾因偷拍事件引發社會高度關注。前年起，29歲林姓男子多次潛入北投各家溫泉會館偷拍裸露畫面，其中包含翻越圍籬進入皇池後方半露天湯屋取景，偷拍遊客泡湯影像並於網路販售牟利。該案由士檢查明起訴，今年3月26日，林男依無故偷拍性影像判5年半，公然猥褻罪判30天；案經上訴，高等法院二審加重改判6年10月與拘役30日。可上訴。

11/22 全台詐欺最新數據

快訊／皇池屢拆屢建！連39次檢舉無效遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

