台北飯店貴爆！他改住網咖包夜爽睡「只要390元」：出門就捷運

記者鄺郁庭／綜合報導

經常關注交通議題的粉專「Owl貓頭鷹交通書」日前發文， 分享「台北住宿爆貴」的親身經驗。他透露，展場結束後準備找飯店休息，卻發現住宿房價噴飛，「都要價4-6000以上，而且幾乎還都滿了」。最後他改衝網咖，從晚上7點入場計時＋包夜，一覺到天亮只花390元，還能直接走到捷運站，超高CP值引發熱論。

Owl貓頭鷹交通書22日晚間在粉專表示，台北週邊的飯店住宿房價一晚都要價4-6000以上，而且幾乎還都滿了，好的地段更誇張，「好找、交通好的只剩9000、一萬，睡一晚可以租一個月的概念。」

接著他說，還好他在展場離開後，果斷衝去網咖，「7點入場計時＋包夜，睡到早上起來只要390，而且出門就捷運，地點超好。」

他也提到當天人潮誇張到「櫃檯電話沒停過，店員接起來第一句就是：『現在全都客滿囉』」，外面還一堆人排隊賭有人早退，「看來很多人都知道，找地方睡一晚，9000 vs 390，哪邊比較好。」

貼文一出，大批網友湧入討論，「比起支持可悲國旅我寧可選擇網咖」、「假日好像很容易爆滿」、「真的很讚，有些門市還有淋浴間」、「我半夜沒車回家也睡過，真是好地方。」但也有人說，「我也去睡過，真的便宜但菸味有點重」、「住網咖要能睡，隔音差是真的，但戴耳塞就好。」