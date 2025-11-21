普發金住宿大補貼！　和逸台南西門館推萬元入住送萬元點聖誕宴

▲和逸飯店‧台南西門館推出黑色星期五住房優惠，旅客可搶訂 2026 年熱門時段。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「黑色星期五」折扣潮來襲，和逸飯店‧台南西門館祭出年底最強住房優惠，即日起至12月13日預訂黑五住房專案享7折起，不但可立即入住，更可搶先預訂2026年整年度房晚，包含寒暑假與週六等熱門檔期。

飯店同時掌握普發1萬元商機，推出「入住一萬 再贈一萬」與「普發金升等住」住房專案，親子連住兩晚最低 8,888 元 就能成行。飯店亦宣佈 Cozzi KITCHÉN 將於 12 月 20 日舉辦「聖誕童話晚宴」，AMAZZING CLUB 會員享 9 折優惠。訂房與餐廳預約可洽 (06)702-6699。

國泰飯店觀光事業 AMAZZING CLUB 會員數突破 50 萬人，此次因應普發金政策祭出超豪華回饋，「入住一萬 再贈一萬」專案入住舒適套房僅需 1 萬元，加碼贈送會員 10,000 點，還能享有 24 小時入住 的彈性住宿禮遇。和逸台南西門館並同步推出親子取向的「普發金升等住」專案，週日至週四雙人入住兩晚只要 8,888 元，再免費升等兩大床和逸客房，兩位 11 歲以下兒童亦可免費同住，打造最適合親子的高 CP 值輕旅行。

隨著聖誕節將至，廣受好評的「聖誕童話晚宴」12 月 20 日將於 Cozzi KITCHÉN 親子餐廳登場，今年以奶油白與森林綠為 Dress Code，邀請大小朋友化身「童話角色」。活動推出烤火雞、爐烤牛肉等經典海陸餐點，還有聖誕樹沙拉、薑餅人與麋鹿造型料理等節慶限定美味，會員訂位享 9 折優惠，並可暢玩戶外 500 坪奇趣操場，讓孩子盡情放電、大人輕鬆享受節慶氛圍。