北市警破地下賭場！逮62人、賭資逾百萬　正妹荷官刷一排美腿森林

▲賭場內正妹女荷官就有20多人，全數遭警方帶回偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市警方20日深夜11時許破獲一處位於中山區新生北路的地下賭場，警方攻堅搶入後，當場查獲賭客、工作人員共62人，其中外型亮麗、身穿短裙的女荷官就有20多人，全數遭帶回，依刑法賭博罪、社會秩序維護法偵辦。

台北市政府警察局中山分局破獲以「百家樂」為賭博形式的職業大型賭場，，現場帶回賭客31人，逮捕陳姓及賴姓現場負責人及荷官與工作人員等31人，合計62人，查扣預備現金賭資新台幣（下同）141萬900元、籌碼5億6,392萬1,100元、賭客現金賭資104萬4,793元、鏡頭51顆、對講機22臺、班表1張、點鈔機2臺、ipad 4臺及月報表等證物。

警方日前接獲情資，新生北路一帶有不法份子利用民宅掩護，經營職業賭場聚賭，且未規避警方查緝，還在周圍裝設大量具備「人臉辨識」功能的監視器，以確認賭客身分，並派員在周邊把風，行事極為隱密。

經警方探訪蒐證並掌握相當證據，即向台北地方法院聲請搜索票獲准後，於20日深夜11時許，見時機成熟遂控制把風人員，查獲賴姓主持人等工作人員31名，現場擺放6桌賭桌並帶回31名賭客，合計查獲現金賭資及籌碼賭資等證物一批；全案依刑法賭博罪，將賴姓主嫌等工作人員移送台北地方檢察署偵辦，賭客部份則依違反社會秩序維護法裁罰。