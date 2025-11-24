學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

▲藍白主席高峰會談，民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文會面。（資料照／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨、民眾黨在2026年、2028年大選的合作可能，文化大學新聞系教授莊伯仲向媒體表示，2026年地方選戰還有一年多的時間，他對這次藍白整合「非常樂觀」；不過，他也提出兩個未來藍白合的難題，包括宜蘭縣長，藍白都有人表態參選，以及即便藍白整合了，中南部派系林立，他們是否買單也將是關鍵。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上周舉行高峰會，雙方同意兩黨智庫進行對接，且雙方擬在明年（2026）3月時，就要談定大選的協調提名機制。

對於藍白整合，莊伯仲向港媒中評社表示，2024年總統大選時，藍白合之所以會失敗，是因為彼此的互信不足，導致最終破局；不過他認為，今天國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌互信比較足，互信也比較高。

莊伯仲認為，2026年地方選戰還有一年多的時間，他對這次藍白整合「非常樂觀」。他說，要合作彼此都要「有捨」，國民黨不可能整碗端走，民眾黨也不可能一無所有。

莊伯仲舉基隆市為例，這就是藍白合的示範區，市長是國民黨的謝國樑，而副市長是民眾黨的邱佩琳。他認為，未來新竹市長會是比較好談的縣市，嘉義縣、台南市、高雄市，也會是好談的區域。

至於宜蘭縣長，莊伯仲認為，國民黨立委吳宗憲已經表態參選，民眾黨的陳琬惠也想選，所以這會是未來第一個問題；第二個問題就是，即便藍白整合了，但中南部派系林立，他們會不會買單藍白合也會是關鍵。