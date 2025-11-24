　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

▲▼藍白主席高峰會談,黃國昌,鄭麗文 。（圖／記者徐文彬攝）

▲藍白主席高峰會談，民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文會面。（資料照／記者徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨、民眾黨在2026年、2028年大選的合作可能，文化大學新聞系教授莊伯仲向媒體表示，2026年地方選戰還有一年多的時間，他對這次藍白整合「非常樂觀」；不過，他也提出兩個未來藍白合的難題，包括宜蘭縣長，藍白都有人表態參選，以及即便藍白整合了，中南部派系林立，他們是否買單也將是關鍵。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上周舉行高峰會，雙方同意兩黨智庫進行對接，且雙方擬在明年（2026）3月時，就要談定大選的協調提名機制。

對於藍白整合，莊伯仲向港媒中評社表示，2024年總統大選時，藍白合之所以會失敗，是因為彼此的互信不足，導致最終破局；不過他認為，今天國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌互信比較足，互信也比較高。

莊伯仲認為，2026年地方選戰還有一年多的時間，他對這次藍白整合「非常樂觀」。他說，要合作彼此都要「有捨」，國民黨不可能整碗端走，民眾黨也不可能一無所有。

莊伯仲舉基隆市為例，這就是藍白合的示範區，市長是國民黨的謝國樑，而副市長是民眾黨的邱佩琳。他認為，未來新竹市長會是比較好談的縣市，嘉義縣、台南市、高雄市，也會是好談的區域。

至於宜蘭縣長，莊伯仲認為，國民黨立委吳宗憲已經表態參選，民眾黨的陳琬惠也想選，所以這會是未來第一個問題；第二個問題就是，即便藍白整合了，但中南部派系林立，他們會不會買單藍白合也會是關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可
中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.
「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了
快訊／八點檔女星出車禍　恐怖瞬間曝
吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤
快訊／台積電翻黑！灌近4萬張絕殺單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

正式和新壽分手　蔣萬安曬與輝達副總合照「歡迎世界來做鄰居」

國防手冊普發版多賴清德簽名　國防部：是種鼓舞「沒有政治色彩」

TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

影／匠人魂推新片「種樹的詩人」　國寶級作家吳晟爆「封言之作」

終於分手！　李四川曝輝達北士科進度：與新壽簽解約塗銷地上權

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

國民黨欲修法放寬中配參政　民進黨：難道是想效忠中共？

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

「我是台北最需要的候選人」　吳怡農提蔡英文、柯文哲票數曝參選心聲

柯文哲為研究日本聯合政府跟AI吵架！　ChatGPT向柯道歉

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

正式和新壽分手　蔣萬安曬與輝達副總合照「歡迎世界來做鄰居」

國防手冊普發版多賴清德簽名　國防部：是種鼓舞「沒有政治色彩」

TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

影／匠人魂推新片「種樹的詩人」　國寶級作家吳晟爆「封言之作」

終於分手！　李四川曝輝達北士科進度：與新壽簽解約塗銷地上權

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

國民黨欲修法放寬中配參政　民進黨：難道是想效忠中共？

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

「我是台北最需要的候選人」　吳怡農提蔡英文、柯文哲票數曝參選心聲

柯文哲為研究日本聯合政府跟AI吵架！　ChatGPT向柯道歉

台南嚴重車禍！機車碰撞聯結車起火　騎士一度命危被救回

正式和新壽分手　蔣萬安曬與輝達副總合照「歡迎世界來做鄰居」

建國高架連環撞！救護車鳴笛送病患　擦撞奧迪、遊覽車釀3傷

小鬼4天後冥誕！李易、六月低調帶「他生前最愛」上山：陪你喝早酒

Steam新主機不採補貼策略　開發者：體積、靜音表現自組電腦難達成

國防手冊普發版多賴清德簽名　國防部：是種鼓舞「沒有政治色彩」

「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市！寶嘉聯合全新台中展間開幕

金塊核心又1人倒下！開幕戰轟50分戈登二級拉傷　至少缺陣1個月

擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可

輝達落腳北士科T17、T18　吳東亮：新壽與台灣民眾站在一起

【伍佰跳TWICE？！】不遞麥改遞試喝杯　還大跳TT超違和XD

政治熱門新聞

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

台日友誼double！外交部推貓咪迷因挺日水產

立法院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」

中國喊台灣不可分割　網紅：不是禁日本水產？賴清德怎還吃得到？

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後踏上中國的台灣人

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

終於分手！　李四川曝輝達北士科進度：與新壽簽解約塗銷地上權

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

喊兩岸探尋和平統一　洪秀柱再批高市早苗冒進

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

綠委出席里長茶行開幕！柯志恩：是不是自倒自演

網酸「綠委商務艙vs黃國昌罰站照」　陳柏惟打臉曝原因

外交部：中國致函聯合國內容蠻橫無理　且違反《聯合國憲章》

陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

更多熱門

相關新聞

黃國昌鄭麗文4字化解藍白合爭議

黃國昌鄭麗文4字化解藍白合爭議

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會19日落幕。針對峰會的結果，媒體人羅友志表示，這次「鄭國會」相當圓滿，兩位黨主席面對針對兩黨爭議的提問，分別以「放心」跟「家規」化解爭議，比起2年前的君悅之亂唸簡訊」的荒唐，高了不只一個檔次。

蔡壁如喊該讓就讓！李乾龍：選民說了算

蔡壁如喊該讓就讓！李乾龍：選民說了算

林國漳獲民進黨徵召選宜蘭縣長　吳宗憲：有信心凝聚藍白守住蘭陽

林國漳獲民進黨徵召選宜蘭縣長　吳宗憲：有信心凝聚藍白守住蘭陽

快訊／獲民進黨徵召選宜蘭縣長　林國漳發聲明回應了

快訊／獲民進黨徵召選宜蘭縣長　林國漳發聲明回應了

林姿妙貪污案　刑度太輕宜檢上訴

林姿妙貪污案　刑度太輕宜檢上訴

關鍵字：

藍白合作地方選戰宜蘭縣長基隆示範中南部派系莊伯仲

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

黃子佼和被害人全和解

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面