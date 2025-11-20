黃國昌鄭麗文4字化解藍白合爭議　媒體人：比君悅之亂高了許多檔次

▲藍白主席高峰會談。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會19日落幕。針對峰會的結果，媒體人羅友志表示，這次「鄭國會」相當圓滿，兩位黨主席面對針對兩黨爭議的提問，分別以「放心」跟「家規」化解爭議，比起2年前的君悅之亂「唸簡訊」的荒唐，高了不只一個檔次。

羅友志19日在臉書表示，這次「鄭國會」是一個圓滿的「開始」，為什麼說圓滿呢，如果對比兩年又四天前的君悅之亂，如今這一對在野黨的領袖比起當年「唸簡訊」的荒唐，何止高了一個檔次，媒體兩次「見縫插針」的妙問，兩位主席分別以「放心」跟「家規」，化解爭議。

例如針對新北市長提名人選，黃國昌說「如果男主角不是我，放心，一樣全力以赴，輔選到底」，放心兩字特別鏗鏘。鄭麗文則被問，以後兩黨會不會到「國民黨有事就是民眾黨有事」反之亦然，她回答，「如果有人不認輸，各黨『家規』處理。」

羅友志感嘆，2023的11月充滿「非我不可」的窘態，搞得各自裡外不是人，標準的鷸蚌相爭，如今2025的11月兩個人都退一步，讓政黨合作往前。他直言，「我覺得沒有『落幕』，是『開始』，未來智庫對接，就是黨的腦袋互融，放心、家規，就看2026的黨員們，誰要挑戰黨主席的耐心了。」