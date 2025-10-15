快訊／獲民進黨徵召選宜蘭縣長　林國漳發聲明回應了

▲民進黨選對會徵召林國漳參選宜蘭縣長。（圖／宜蘭縣黨部提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）召開選對會，建議中執會徵召律師林國漳參選宜蘭縣長。林國漳稍早發出聲明表示，這1年多來，賴清德總統持續鼓勵與誠懇期勉，加上許多宜蘭民主前輩及不分黨派鄉親的支持與勸進，自己雖非民進黨員，但長期認同民進黨的理念與本土價值，經過慎重思考，如民進黨決定徵召本人參與明年的縣長選舉，願意放下個人安穩的生活，全力以赴、承擔宜蘭未來願景的責任。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進、選對會召集人陳文昌，宜蘭議會黨團副總召謝燦輝、幹事長林佩螢、立法委員陳俊宇、前宜蘭市長江聰淵，今上午共同前往民進黨中央黨部拜會秘書長徐國勇，並建請黨中央參酌宜蘭縣歷任重要黨公職人士的推薦連署書與縣黨部執評委聯席會議通過提案，徵召林國漳律師代表民進黨參選宜蘭縣長。

民進黨下午召開選對會，民進黨發言人吳崢表示，表達意願階段具體時程出爐，非執政縣市協調徵召，即日起到10月31日，有意願者都可以到中央黨部組織部表達意願。另外，2026選戰提名部分，選對會也建議中執會，台中市徵召何欣純、宜蘭縣徵召林國漳參選。

林國漳聲明表示，30年前時任縣長游錫堃邀請人他返鄉擔任宜蘭縣選委會選監小組召集人，當時27歲的他在台北擔任執業律師，過程也有猶豫，最後選擇舉家返回宜蘭，開啟在家鄉服務的歲月。他協助創立了車禍關懷協會、擔任宜蘭律師公會理事長、法扶宜蘭分會會長、在社區大學及宜蘭大學講授生活與法律，推廣法普。落實社會關懷，讓法律成為平民的力量，這是他的志趣也是至為熱愛的工作。

林國漳坦言，雖然這10多年來陸續有多位擔任過縣長的長輩即曾希望或推薦他從政參選，但均予以婉謝，因為原本打算一輩子從事律師與老師工作，不過這1年多來，賴清德總統持續鼓勵與誠懇期勉，加上許多宜蘭民主前輩及不分黨派鄉親的支持與勸進，讓他陷入長考，對安穩家庭生活與對宜蘭責任使命的難以抉擇。

林國漳透露，教師節下午拜會了游錫堃院長，深談許久！回想30年前在游縣長的邀請下返鄉服務，歷歷在目，離開游院長家時心裡想，也許是上天的安排，他必須勇敢承擔，不能逃避。

林國漳指出，自己雖非民進黨黨員，但長期認同民進黨的理念與本土價值，經過慎重思考，如民進黨決定徵召他參與明年的縣長選舉，他願意放下個人安穩的生活，全力以赴、承擔宜蘭未來願景的責任。這是一份沉甸甸的使命，他願盡心盡力，與鄉親攜手為宜蘭而努力！

