林姿妙貪污判刑12年半　「事實認定有誤+刑度太輕」宜檢提上訴

▲宜蘭縣長林姿妙一審被判12年半，檢方認為刑度過輕已提起上訴。（ETtoday資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙貪污案去年(2024)12月31日一審宣判，宜蘭地方法院判林姿妙有期徒刑12年6個月，並褫奪公權6年。宜蘭地檢署認為法院將起訴的收賄罪嫌改為圖利罪，事實認定有誤且刑度過輕，因此在3日對包括林姿妙在內的14名被告提出上訴。

宜蘭縣長林姿妙貪污案中，宜蘭檢方起訴了15人，除了礦業公司負責人林錫欽與檢方達成認罪協商，檢方不上訴，但對其他14人，包括林姿妙、一審獲判無罪的前縣府建設處長黃志良等人都提出上訴，檢方並於3日傍晚將上訴書送達宜蘭地方法院。

▲宜蘭地檢上訴宜蘭縣長林姿妙貪污案，主張事實認定有誤且刑度過輕。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭地院一審認為林姿妙收賄證據不足，但圖利罪證據確鑿，因此判處有期徒刑7年，褫奪公權6年；財產來源不明罪判處2年6個月，褫奪公權2年；特殊洗錢罪判處3年6個月，應執行有期徒刑12年6個月，褫奪公權6年。

檢方上訴理由包括，法院變更起訴法條的事實認定與適用法條有誤，林姿妙在偵查和審理期間均否認犯行，刑度過輕，以及特殊洗錢與財產來源不明罪的認定錯誤。一審唯一無罪的黃志良，檢方也認為無罪事實認定有誤，因而一併提起上訴。

林姿妙貪污案中，被告包括林姿妙和其女兒林羿伶、7名宜蘭縣政府局處首長及科長、2名羅東鎮公所官員、地主、礦業公司負責人以及林姿妙前助理，共計15人。除了黃志良獲判無罪外，其他被告分別被處以4個月至12年6個月不等的刑期。檢方針對14名被告提起上訴，理由包括被告否認犯行、無罪認定有誤以及量刑過輕等。