郵局臨櫃開放領普發1萬　首日上午湧27.3萬人

▲郵局臨櫃首日開放領普發1萬。（圖／中華郵政提供）

記者周湘芸／台北報導

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，首周採單雙號分流。中華郵政公司表示，首日上午臨櫃領現人數達27萬3千餘筆，整體運作順暢，每人實際辦理時間皆在3分鐘內完成。

普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」等多管道，中華郵政登記入帳自11月5日開始發放，11月17日起提供郵局ATM領現，今天起開放郵局窗口臨櫃領現。為紓解人潮和縮短排隊時間，第一周依照身分證字號和居留證最後一碼分流，尾數單號者可於周一、三、五臨櫃領現，尾數雙號者要於周二、四、六臨櫃領現。

中華郵政公司指出，今天截至下午1時，臨櫃領現人數達27萬3千餘筆，直接／登記入帳人數達437萬6千餘筆，ATM領現人數達90萬9千餘筆，總計民眾透過郵局各管道領取總筆數已達555萬8千餘筆，將持續檢討各項服務細節，即時處理突發狀況。

中華郵政表示，為力求臨櫃領現過程順暢無虞、便捷高效，首周實施證號末碼單、雙號分流措施，並規劃排隊動線與標準作業流程、加派人員引導及事前演練。

▲▼郵局臨櫃開放領普發1萬。（圖／中華郵政提供）

中華郵政指出，根據觀察，現場（含花蓮光復富田郵局）排隊秩序良好，整體運作也非常順暢，每人實際辦理時間皆在3分鐘內完成。各郵局也設有友善服務或無障礙櫃檯，服務行動不便及年長者。

為掌握首日領現情形，中華郵政公司董事長王國材、工會理事長林榮州、副總經理藍淑貞及板橋郵局經理張清龍等人，今天上午前往中和、新店及板橋郵局視察，同時對參與此次任務的員工表達慰問與嘉勉。

另外，中華郵政也說，此次以普發現金主視覺為設計特製紅包袋，贈送臨櫃領現民眾紀念收藏。另推出抽獎活動，完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中好禮。

▲中華郵政公司董事長王國材前往視察。（圖／中華郵政提供）