高雄不能只有演唱會經濟　陳其邁曝「普發一萬」刺激消費方案

▲普發一萬拚經濟！陳其邁：農曆年前陸續推出加碼方案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

全民普發現金1萬元引爆各縣市搶錢熱潮，高雄市議員李雅靜今（21）日總質詢以台中市為例，推出「領1萬、中百萬」加碼抽獎活動，力拚消費留在台中刺激國旅及地方經濟，反觀高雄迄今未見刺激經濟的任何作為。高雄市長陳其邁對此回應，市府已配合政策規劃多項刺激消費方案，並將於農曆年前陸續推出相關活動。

李雅靜表示，高雄不能只有演唱會經濟，更需要庶民經濟，普發現金1萬元商機，相較其他縣市如台中、台南都有加碼活動，目前市府卻無作為、一片靜悄悄。

▲普發一萬拚經濟！李雅靜籲高雄要加碼。（圖／記者賴文萱翻攝）

她具體提出4項搶錢方案，包括外縣市旅客專屬的消費滿千登錄抽20萬獎金及住宿餐飲券、在地市民消費滿500元加碼抽50萬獎金及商圈券捷運儲值金等、串聯大型活動跨年晚會燈會演唱會整合加碼吸客促銷、開辦「iPASS」高雄漫遊卡48小時交通套票玩景點夜市全滿足。

陳其邁對此回應表示，每個人對普發現金1萬元各有不同規劃，他透露自己還沒有領，但預備捐助慈善團體之用；至於高雄市促進消費拚經濟方案，他表示，除了11月、12月有多場演唱會等大型活動外，未來農曆年前將會有妥適方案推出。

陳其邁也說，聖誕節向來是交換禮物與購物旺季，除中央公園系列活動外，市府也將配合推出購物優惠，並會逐步對外公布細節。配合近期接續登場的多場大型演唱會，包括 TWICE與伍佰等於高雄場館的舉行的演唱會，市府也將搭配發放商圈夜市消費券，擴大節慶效應。

另外，白沙屯媽祖將於12月初至高雄岡山壽天宮遶境，市府也因應活動推出「媽祖平安券」，期望帶動岡山、橋頭等周邊地區商機。陳其邁表示，市府把握普發一萬元的契機，推出系列振興措施，希望吸引更多民眾來高雄旅遊與消費，讓庶民經濟更加活絡。