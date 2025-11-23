　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起郵局臨櫃領普發1萬　首周採身分證單雙號分流

▲▼明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

▲明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部提供）

記者周湘芸／台北報導

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政明天起開放1294間郵局櫃檯領現，臨櫃首周將採單雙號分流，並提供特製紅包袋，還有價值150萬元獎品可抽獎。

普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」等多管道，中華郵政登記入帳自11月5日開始發放，11月17日起提供郵局ATM領現，明天起開放郵局窗口臨櫃領現，目前全台有3180台ATM、1294個支局據點可提供服務。

中華郵政公司表示，為紓解人潮和縮短排隊時間，第一周將依照身分證字號和居留證最後一碼分流，尾數單號者可於周一、三、五臨櫃領現，尾數雙號者要於周二、四、六臨櫃領現，長輩和行動不便者不受分流限制。另外，郵政公司也提供數位引導，民眾可上APP取號，縮短等候時間，現場臨櫃還提供特製「郵政寶寶」紅包袋。

▲▼明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

▲▼明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部提供）

▲▼明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

中華郵政指出，根據過去普發6千現金經驗，高峰將出現在首周前三天，概估有50萬人次領現，此次臨櫃領取人數預估可能與過去經驗的數量接近，上次整體臨櫃人數為412萬，ATM則有120多萬人次。

中華郵政也提醒，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證。

中華郵政此次也推出加碼活動，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等好禮，其中，臨櫃提供總價值150萬元獎品，最大獎為3萬元新光三越禮券。

▲▼明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

▲明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部提供）

11/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

普發1萬變9000元！苦主曝「ATM傻眼1狀況」

普發1萬變9000元！苦主曝「ATM傻眼1狀況」

太離奇！一名網友傻眼表示，他到ATM領出1萬元後，確認有10張千元鈔，打算留下1張、其餘9張再存回帳戶，沒想到機台顯示「只剩8000元」，嚇得他立刻取消交易，重新點鈔卻發現真的只剩8張，事後銀行則回覆無溢款，原PO只能認了。文章引發討論，「若還有下次，請直接用線上登記匯款的方式」。

「侄子婚禮」要匯200萬　行員通報攔阻

「侄子婚禮」要匯200萬　行員通報攔阻

正妹幫領普發1萬　馬國男來台當車手遭收押

正妹幫領普發1萬　馬國男來台當車手遭收押

ATM領普發1萬「忘了帶健保卡」　網曝1招秒查

ATM領普發1萬「忘了帶健保卡」　網曝1招秒查

普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商

普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商

