普發1萬「郵局臨櫃領現」今啟動　首周「單雙號分流」一圖看懂

▲今天起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

記者李姿慧／台北報導

配合普發1萬現金政策，中華郵政明天(24日)起將開放1294間郵局櫃檯領現，臨櫃首周將採單雙號分流，身分證尾數單號開放周一、三、五臨櫃辦理，尾數雙號開放周二、四、六臨櫃領現，第二周起將無分流限制，推估未來將有超過400萬人前往郵局臨櫃領現。

普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」等多管道，其中11月24日起開放全台1294間郵局可臨櫃領現，為紓解人潮和縮短排隊時間，郵局領現開放首周（11月24日至11月29日）將依「臨櫃領取人」身分證號或居留證號尾數實施分流作業。

根據規劃，周一、三、五開放身分證號或居留證號尾數「單號」者可領取；周二、四、六開放身分證號或居留證號尾數「雙號」者領取。臨櫃領取人為65歲以上年長者或身心障礙人士，不實施分流，將優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。代領人本身須配合身分證或居留證號尾數單、雙號前往郵局辦理，被代領人不受單、雙號限制。

中華郵政提醒，郵局領現方式，本人親自領取需攜帶有照片的健保卡，如果健保卡沒有照片或無法辨識身分，請再另外提供身分證或居留證正本佐證。

委託代領時，代領人除了須攜帶發放對象的健保卡外，並須出示代領人本人的身分證明文件，包含健保卡、身分證或居留證等正本，不用填寫委託書。另臨櫃領現將贈送特別印製的「臨櫃領現專用紅包袋」，每局數量有限，送完為止。

▲▼本人或委託代領普發1萬元規定。（圖／財政部）

中華郵政表示，民眾可下載「行動郵局」APP，於登入頁面點選「全民+1 政府相挺 普發現金」官方LOGO，就能查看「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」3種領取方式說明。點選「郵局領現」下方「查詢據點」連結，可查詢附近郵局及郵局等候人數，取號後依現場叫號順序臨櫃辦理。

配合普發現金，中華郵政推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，臨櫃提供總價值150萬獎品，最大獎為3萬元新光三越禮券，另登記入帳也可抽獎，獎品總價值120萬元。