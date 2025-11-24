　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發1萬「郵局臨櫃領現」今啟動　首周「單雙號分流」一圖看懂

▲▼明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

▲今天起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

記者李姿慧／台北報導

配合普發1萬現金政策，中華郵政明天(24日)起將開放1294間郵局櫃檯領現，臨櫃首周將採單雙號分流，身分證尾數單號開放周一、三、五臨櫃辦理，尾數雙號開放周二、四、六臨櫃領現，第二周起將無分流限制，推估未來將有超過400萬人前往郵局臨櫃領現。

普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」等多管道，其中11月24日起開放全台1294間郵局可臨櫃領現，為紓解人潮和縮短排隊時間，郵局領現開放首周（11月24日至11月29日）將依「臨櫃領取人」身分證號或居留證號尾數實施分流作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據規劃，周一、三、五開放身分證號或居留證號尾數「單號」者可領取；周二、四、六開放身分證號或居留證號尾數「雙號」者領取。臨櫃領取人為65歲以上年長者或身心障礙人士，不實施分流，將優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。代領人本身須配合身分證或居留證號尾數單、雙號前往郵局辦理，被代領人不受單、雙號限制。

▲▼明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

▲今天起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

中華郵政提醒，郵局領現方式，本人親自領取需攜帶有照片的健保卡，如果健保卡沒有照片或無法辨識身分，請再另外提供身分證或居留證正本佐證。

委託代領時，代領人除了須攜帶發放對象的健保卡外，並須出示代領人本人的身分證明文件，包含健保卡、身分證或居留證等正本，不用填寫委託書。另臨櫃領現將贈送特別印製的「臨櫃領現專用紅包袋」，每局數量有限，送完為止。

▲▼明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

▲▼本人或委託代領普發1萬元規定。（圖／財政部）

▲▼明起郵局可臨櫃領取普發1萬元現金。（圖／財政部）

中華郵政表示，民眾可下載「行動郵局」APP，於登入頁面點選「全民+1 政府相挺 普發現金」官方LOGO，就能查看「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」3種領取方式說明。點選「郵局領現」下方「查詢據點」連結，可查詢附近郵局及郵局等候人數，取號後依現場叫號順序臨櫃辦理。

配合普發現金，中華郵政推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，臨櫃提供總價值150萬獎品，最大獎為3萬元新光三越禮券，另登記入帳也可抽獎，獎品總價值120萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

普發1萬「郵局臨櫃領現」今啟動　首周「單雙號分流」一圖看懂

「天琴颱風」預估將生成！再一波變天　14℃最冷時間出爐

週休三日連署過關了！勞動部12／7前必須做出回應

比普通大蒜強10倍！醫師曝黑蒜驚人營養：不辣好吃又健康

網紅喊「孕婦不能吃燒烤」差點流產！蘇怡寧打臉：被干擾因子誤導

與男友入住！「她傻眼1狀況」半夜3點逼退房　網吵翻：第一次聽到

台灣怪現象！蝦皮智取店「400元現鈔」沒人拿　這些物品卻常被偷

TWICE、伍佰都來！高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

普發1萬「郵局臨櫃領現」今啟動　首周「單雙號分流」一圖看懂

「天琴颱風」預估將生成！再一波變天　14℃最冷時間出爐

週休三日連署過關了！勞動部12／7前必須做出回應

比普通大蒜強10倍！醫師曝黑蒜驚人營養：不辣好吃又健康

網紅喊「孕婦不能吃燒烤」差點流產！蘇怡寧打臉：被干擾因子誤導

與男友入住！「她傻眼1狀況」半夜3點逼退房　網吵翻：第一次聽到

台灣怪現象！蝦皮智取店「400元現鈔」沒人拿　這些物品卻常被偷

TWICE、伍佰都來！高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

高市早苗最新民調！　讀賣新聞：高達72％、1支持理由上升7％

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

2025聖誕交換禮物20+推薦！實用與顏值兼具　千元以下到萬元禮盒都有

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

普發1萬「郵局臨櫃領現」今啟動　首周「單雙號分流」一圖看懂

推動人類文明演進的主角　永遠不會是AI

美烏稱和平計畫磋商進展良好　盧比歐：至今為止最順利

【台南自行車賽出車禍】15歲小選手疑擦撞摔倒　遭後方轎車撞上！

生活熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

2026馬年！　3生肖走大運

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

與男友入住！「她傻眼1狀況」半夜3點逼退房

斷崖式降溫！　變天時間曝

立委收老師訊息！被學生踹「我能告他嗎」

以為亂丟垃圾！一看充電器　「真相逆轉」

更多熱門

相關新聞

明起郵局臨櫃領普發1萬　首周採身分證單雙號分流

明起郵局臨櫃領普發1萬　首周採身分證單雙號分流

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政明天起開放1294間郵局櫃檯領現，臨櫃首周將採單雙號分流，並提供特製紅包袋，還有價值150萬元獎品可抽獎。

雙溪召開里長聯繫會報　瑞芳警宣導反毒防詐

雙溪召開里長聯繫會報　瑞芳警宣導反毒防詐

普發現金1118萬人領到手　郵局臨櫃下周開跑

普發現金1118萬人領到手　郵局臨櫃下周開跑

普發1萬財部揪9個僞冒連結　「山寨網址」長相全曝光

普發1萬財部揪9個僞冒連結　「山寨網址」長相全曝光

農產好禮樂開心

農產好禮樂開心

關鍵字：

普發現金中華郵政郵局臨櫃領現身分證分流單雙號

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

子瑜媽搬來整個夜市！TWICE後台塞爆台味美食

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面