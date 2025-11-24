網批國防手冊浪費錢　劉世芳嗆「公主、王子病」：他們非在台灣出生

▲內政部長劉世芳24日到立法院。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部19日啟動普發新版「全民國防手冊」，每戶一本，總計印製1100萬本，但被批評浪費公帑，名嘴謝寒冰更指該手冊進了朋友家的廢紙箱。對此，內政部長劉世芳今（24日）直言，相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，或者就是公主病、王子病，可能是在無塵室長大，但無論怎樣，所有台灣人都不是公主、王子，希望先看下內容再決定要不要丟回收桶。

國防部在9月16日例行記者會上公布新版全民國防手冊，名稱為「當危機來臨時 台灣全民安全指引」，又於11月18日宣布19日起啟動家戶普發，總計印製1100萬本，含10.5萬本英語版，從印製、運送、發放經費共需6447萬餘元。立法院內政委員會邀請劉世芳、國防部副部長柏鴻輝24日專報「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」，並備詢。

蘇巧慧質詢指出，不管在地震、防空、消防指引，在這本台灣全民安全指引都有，這本就是合而為一，所以她認為立意良善，且從內政部跟國防部，編撰加發送計算下來，家戶都能拿到這本安全指引手冊，平均一家戶是6至7元，很划算。蘇也提到，但這次有說法指該書是明年要打仗、浪費公帑、某程度宣布現在很危險，準備要打仗、不投降從來不是一個負責任政府該做的，甚至有人拍下被當廢紙丟到回收桶的照片。

對於蘇巧慧詢問怎麼看這類輿論？柏鴻輝說，社會對這樣手冊發放有指教跟批評，國防部會綜整意見做為下次的參考，不過他要強調，當災難發生或有其他作戰想定，在面對強敵情況下，任何情況都需要預先推演，也是模仿俄烏戰爭後，歐洲先進國家制定全民防衛韌性的要求，比照這精神來制定。

接著蘇巧慧表示，但內容少了要怎麼處理平時面的錯假訊息，第9、19、20頁只有討論資訊，且平時對資訊部分只有在第9頁，內容談的也僅是資安，沒有如何面對錯假訊息，但這本指引出來後就被攻擊成是一本宣示作戰、需要丟到回收桶的狀況，這類不正確訊息，內政部怎麼看？做出這本指引，卻有這麼多錯假訊息。

劉世芳回應，「相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大。」因為大家都知道台灣每年有地震或天災，要不要了解身處在台灣這種多災多難國家，是否先看一下裡面的內容？

劉世芳直言，她覺得提供這樣訊息的就是公主病，要不然就是王子病，可能是在無塵室長大，但無論怎樣，所有台灣人都不是公主、王子，希望先看下內容再決定要不要丟回收桶。