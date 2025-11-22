藍白推陸配保有國籍也能參政　王定宇：要當公職就先放棄雙重國籍

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者鄭毓齡攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院藍白陣營近日擬推動國籍法修法，設法為沒有放棄中華人民共和國國籍之陸配，保有參政權。對此，民進黨立委王定宇昨（21日）在社群平台開轟，任何外國人在擔任公職時，皆必須出示放棄其原生國國籍，且所有國家都一樣，他不禁直言，國民黨推此案是赤裸裸背叛台灣。

王定宇表示，擔任公職，無論是軍公教，還是民選職位，這些領取人民納稅人的俸祿，掌握國家公權力，甚至是機密的人，國家忠誠是「最最最基本的要求」。

王定宇指出，任何外國人在擔任公職時，皆必須出示放棄其原生國國籍，效忠中華民國的證明，且所有國家都一樣，完全沒有剝奪參政權，要當公職就要先放棄雙重國籍。

王定宇進一步指出，以往像是民進黨蕭美琴、民眾黨吳欣盈參選副總統時，都一樣要放棄原生國籍，而國民黨前立委李慶安還因為沒有放棄美國籍被法辦，一視同仁，非常公平。

然而王定宇不解，現在國民黨竟然要獨厚中國移民，中國還是全世界唯一要武力消滅我國的國家，這種獨厚敵國人民擔任台灣公職的修法提案的做法，到底在幫誰？

王定宇點出，中國法律要求其人民必須為中共服務，例如，《中華人民共和國國家情報法》第7條，「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作……」。

王定宇強調，只要擁有中國國籍就必須遵守中國的法律，並且服從中共政府的指揮監督，對台灣進行情報工作，他不禁怒批，「國民黨的立法都在幫助中共的方便」。

最後，王定宇感慨，國民黨完全不考慮台灣2300萬人民的安全存續，這是直接為中共侵犯台灣開大門，是赤裸裸背叛台灣，台灣人民自救的時間不多了，不淘汰這樣的國民黨，國民黨就會淘汰大家的未來。