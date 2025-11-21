　
政治

藍白修地制法將年增1.8億人事費　內政部：恐排擠地方預算

▲▼立法院28日完成道交條例部分條文修正草案三讀後，院長韓國瑜敲下議事槌。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今（21日）三讀通過《地方制度法》部分條文修正案，其中，修法明定一律將直轄市副市長增加為3人、副縣（市）長增加為2人、直轄市副秘書長增加為3人、縣（市）副秘書長增加1人，以及人口在2萬以上之鄉（鎮、市）公所置主任秘書1人等規定，內政部表示，此修法未能反映地方差異，且估算全國每年將增加約1.8億的人事費用支出，恐排擠地方業務推動預算。

內政部說明，此次修法將第33條地方民意代表選舉的性別保障名額，從原本的「保障婦女」，改為「保障任一性別」，保障比例從每4人應有1人，提高為每3人應有1人，從119年12月25日就職的地方民意代表開始實施。

內政部指出，透過統計分析發現，雖近20年來我國女性參政實力持續提升，但基層女性民意代表當選比例仍不到三成，為進一步促進我國邁向性別平等參政，內政部從101年開始便持續以座談會、公聽會、修法研商會、學術研討會、記者會等多種管道長期與各界溝通並凝聚修法意見，也在修法過程中說明須進一步提升保障比例之必要性，並建議增訂日出條款以降低政治衝擊，經過10多年的努力，終獲立法院及各界支持，是我國推動性別平等參政十分重要的里程碑。

另外，本次修正新增第61條第3項規定，將民選地方首長依法停職期間一律停發薪給予以法制化，於其復職或任期屆滿後被判決無罪確定，或不起訴處分確定後始予以補發。內政部認為，可展現政府對落實肅貪的堅定立場，促進廉能政治。

此外，內政部進一步指出，本次修正第83條之7，調整直轄市政府對山地原住民區的補助機制，並明定直轄市從中央獲得的普通統籌分配款增加時，市政府應酌予提高對山地原住民區的補助，可以讓山地原住民區擁有更多資源，強化其自治能力。

但內政部表示，在各界未形成共識下，本次修正第55條、第56條及第57條，直轄市副市長將增加3人、副秘書長增加3人；縣（市）副縣（市）長增加16人、副秘書長增加16人；鄉（鎮、市）公所主任秘書增加34人，合計全國每年將增加約1億8千萬元之人事費用支出，將增加地方負擔，排擠地方業務推動預算。

公地放領政策重啟！落實土地正義　賴政府開百場會議終拍板

公地放領政策重啟！落實土地正義　賴政府開百場會議終拍板

總統賴清德今（21日）前往彰化，宣布重啟「公地放領」政策，強調政府照顧農民與勞工的核心目標一致，要讓每位國人都能獲得安定生活。黨政人士指出，為了重啟公地放領政策，執政團隊詳細規劃，上任至今一年多時間開了上百場跨部會、跨單位會議，進行討論與檢討，才促成今日公地放領政策正式重啟。此次以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區的台拓地為優先試辦區。

陸配村里長因陸籍身份遭解職　內政部重申：雙重國籍不得任公職

陸配村里長因陸籍身份遭解職　內政部重申：雙重國籍不得任公職

拒免術換證！內政部堅持「變性需摘除性器官」官司連敗　監委要求檢討

拒免術換證！內政部堅持「變性需摘除性器官」官司連敗　監委要求檢討

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

