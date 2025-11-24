陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

▲內政部長劉世芳24日在立法院接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

陸配李貞秀是否能就任民眾黨立委備受關注。立法院規定立委就任需簽「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，媒體報導，李貞秀認為，根據《憲法增修條文》，大陸為非自由地區，所以她不是外國人，屆時擬勾選沒有雙重國籍。但內政部長劉世芳今（24日）表示，《國籍法》20條規定，若要擔任公職者，一年內要放棄中華民國以外的外國國籍，而根據行政院112年函示，中華民國以外外國國籍包含中華人民共和國的國籍。

民眾黨依「兩年條款」，預計明年2月除白委劉書彬外，其他白委皆要換人，遞補立委包括陸配李貞秀，李是否能就任備受關注。因為內政部要求陸配擔任公職，應依《國籍法》放棄中華人民共和國國籍，不過兩岸互不承認對方為獨立國家，所以實務上無法達成。日前國民黨立法院黨團已表態，將修法明定陸配參政權不受《國籍法》規範。

另立委就職需簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，李貞秀接受《中國時報》專訪時表示，將會勾選沒有雙重國籍，她認為陸配本來就是根據《憲法增修條文》規定，大陸為非自由地區而已，完全不是外國人。

劉世芳24日到立法院內政委員會專報並於會前接受媒體聯訪。對於李貞秀說會簽立法院放棄外國籍切結書，是否認為這有效力？劉世芳回應，在《國籍法》規定裡面，放棄中華民國以外的外國國籍，沒有切結或具結這樣的辦法。

針對國民黨擬修《國籍法》，劉世芳說，《國籍法》是針對所有中華民國以外的外國國籍的人，如果特別對於中國大陸的外配或是陸配，其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款，更何況按照《國籍法》20條非常清楚，若要擔任公職者，一年內要放棄中華民國以外的外國國籍，而根據行政院112年函示給各部會，所謂中華民國以外外國國籍，當然包含中華人民共和國的國籍。

至於怎麼看有5個公所沒解職陸配村里長？劉世芳表示，在今年5月因為按照時間點來限制，就是《國籍法》20條是一年內，所以5個陸配村里長資格超過一年，內政部民政司多次去函要求縣市政府，要按照《國籍法》規範處理，但多次去文，對方都用推、拖方式，例如說要問陸委會、移民署、民政司、內政部，但她覺得其實縣市政府對於《國籍法》20條非常清楚的表態，所以認為他們有失職就移送監院調查。