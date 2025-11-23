中國喊台灣不可分割　網紅：不是禁日本水產？賴清德怎還吃得到？

▲我中華民國總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）



記者陶本和／台北報導

中日關係近日進入緊張態勢，中國政府暫停進口日本水產品；而總統賴清德透過社群平台，展示吃壽司的照片，以表達挺日態度。對此，中國外交部發言人毛寧怒轟，台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分；不過，有近20萬訂閱的網紅張堯透過影片反問，如果台灣真的是中國的一部分，既然已經禁止進口日本水產，那為什麼賴清德還吃得到？

針對中國政府暫停進口日本水產品，賴清德日前透過社群平台，分享了他的午餐，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，雖然未明確表達是因中國禁止日本水產，但也以透過實際行動支持日產。

對此，中國外交部發言人毛寧在主持例行記者會時，被外媒《路透社》記者詢問賴清德吃壽司挺日一事，毛寧則怒嗆，「台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分。無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這個鐵的事實」。

不過，一位出生中國、目前定居加拿大的網紅張堯透過社群媒體發布影片提出她的質疑，她反問，如果台灣真的是中國的一部分，既然中國政府已經下令禁止進口日本水產，那為什麼賴清德還吃得到呢？

張堯表示，賴清德盤中的每一個日本水產品，台灣民眾吃的每一口日本水產品，都在證明中國的行政命令無法在台灣執行，「證實台灣跟中國一毛錢關係都沒有」。她說，台灣人現在只要吃個日本海鮮、看場日本藝人演唱會、或是去日本旅遊打個卡，就能輕易讓北京崩潰了。

張堯也在影片中，回顧過去「立陶宛萊姆酒」遭中國拒收，結果台灣全數買下的案例。她認為，這次日本水產事件也是同樣的劇本。

事實上，在2021年時，中國當時是以多次檢出介殼蟲為由，暫停輸入台灣的鳳梨；此舉在國際間，被普遍認為是兩岸政治角力間的政治動作，而時任日本首相安倍晉三，則是透過社群平台，發布自己與台灣鳳梨的合影，並大讚看起來好好吃，以表達對台灣農產品的支持。

如今，中國政府因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，暫停進口日本水產。總統賴清德也比照當年安倍晉三，透過社群媒體分享自己的午餐，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝；雖然他在貼文中沒有明確提到是因中國打壓日本水產，也沒有提及力挺日本水產的文字，但其發文表態的意味已經非常鮮明。