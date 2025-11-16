誤信「黃仁勳送書」！8旬婦險砸200萬投資　銀樓老闆一句話救回

▲有婦人誤信假黃仁勳送書險遭詐，銀樓老闆與警聯手救回200萬。圖為輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／記者林東良翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中一名81歲許姓婦人誤信「黃仁勳免費送書」網路廣告，進而掉入假冒名人的投資陷阱，因銀行拒絕匯款，她竟打算改以購買黃金的方式繞道支付投資款。所幸銀樓老闆察覺異狀、拒做「違背良心」的生意，並通報警方到場勸阻，最終成功守住婦人200萬元積蓄。

事件發生於立德派出所轄內一間銀樓，業者向警方報稱，一名婦人要求購買價值200萬元的黃金，但稱銀行不讓她提款，希望銀樓先開收據再由銀行匯款。老闆多次詢問後察覺不對勁——婦人疑似因銀行阻詐未能匯款，轉以購入黃金作為「迂迴付款」方式，於是立即通報警方。

警員到場時，許婦明顯戒備，不願提供帳戶資料，甚至急著離開。經員警與銀樓老闆耐心溝通，她才透露自己長年旅居海外，返台後看到「黃仁勳送書」的網路廣告，以為與名人本人互動，並被自稱「助理」的人推薦投資即將上市的股票。日前她到銀行欲匯款時已遭警方勸阻，她因多次失敗感到疲憊，才動念改走黃金交易的繞道方式。

警方提醒她思考，「如果不是感覺有異，銀樓老闆怎會放棄200萬元的大生意？」許婦這才恍然大悟，露出笑容直呼「今天真是遇到貴人了！」並打消購買黃金的念頭，成功避開詐騙。

警方表示，假冒名人投資詐騙近年層出不窮，詐團常利用名人影像在社群投放廣告，營造高獲利低風險假象，引誘民眾匯款購買股票、黃金或虛擬幣，最終帳面獲利無法提領，血本無歸。警方呼籲，投資務必多查證，可撥打165反詐專線求助，「多一分警覺，就能多守一份辛苦錢」。