AI狂飆「未來人類免上班」　馬斯克超狂預言：連錢都不重要

▲馬斯克預測，未來人類可能不一定需要工作。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）預測，人工智慧（AI）與人形機器人將消除貧窮，並且使得每個人都變得富有，未來數十年工作將不再必要，而是一種個人選擇。

馬斯克出席「美沙投資論壇」（U.S.-Saudi Investment Forum）時，被問及AI和機器人對於勞動力的長期影響。他對此提供了多項大膽預測，「我不知道長期是什麼，也許是10年、20年之類的。我的預測是，工作將成為一種選項，就像是參與體育運動或玩電動之類的。」

馬斯克以「取得蔬菜」為例說明，「你可以去店裡買一些蔬菜，或者也可以在你的後院種菜。在後院種菜困難得多，但有些人還是這麼做，因為他們喜歡種菜。這將是工作（未來）的模樣。是可以選擇的。」但他也坦言，要達到這種程度，還需要很多努力。

《福斯新聞》報導，馬斯克也認為，「AI和人形機器人將真正消除貧窮」，在這2項科技所主導的未來，金錢最終可能變得不再重要。他也預測，人形機器人將成為史上最大規模產業或產品，甚至超越智慧型手機，「因為大家都想要一個」。特斯拉正在研發人形機器人Optimus，未來很多公司都會加入這個行列。