「先輩的家國情」　丘逢甲後人拍短片訴說抗日家書獲一等獎　

▲ 臺灣光復80週年「徵文暨短影片大賽」在蘭州舉行。（圖／翻攝 奔流）

記者任以芳／甘肅報導

台灣光復80周年「徵文暨短影片大賽」頒獎典禮，日前在甘肅在蘭州舉行，展現兩岸情誼與歷史記憶。其中，短影片一等獎得主丘嵩是抗日名士丘逢甲後人，他表示，從小耳聞先祖為守護臺灣，因此希望用影像讓年輕世代看見先輩的愛國赤誠。

這場以「銘記抗戰歲月、共享民族復興」為主題的活動自6月啟動後，迅速在社會各界引發熱烈回響。歷經五個月募集，共收到1037篇文字作品、129件短影片。經專家評選，最終選出一等獎2名、二等獎6名、三等獎10名，另頒發優秀組織獎10名、紀念獎50名，表彰來自不同族群、不同年齡的真摯創作。

▲ 短影片一等獎得主丘嵩是抗日名士丘逢甲後人邱蒿。（圖／翻攝 奔流）

現場多部得獎作品如《一封跨越百年的家信》《兩岸音樂》《紀念父親和大伯》等依序展映。其中，短影片一等獎得主丘嵩是抗日名士丘逢甲後人，他表示，「從小耳聞先祖為守護臺灣、至死不忘臺灣是中國的一部分的故事，因此希望用影像讓年輕世代看見先輩的愛國赤誠，兩岸同根同源，終將共築團圓夢。」

徵文一等獎得主、臨夏和政梁家寺東鄉族教師馬正福分享，他希望把東鄉族對「民族一家親、兩岸共團圓」的情感揉入文字，讓更多孩子理解兩岸血脈相連、同屬中華民族的深層聯結。

甘肅省台辦主任朱莉莉致詞表示，本屆作品深刻呈現兩岸血濃於水的情感聯結，「這些作品真誠感人，振奮人心。」她並強調，甘肅作為西北樞紐，將繼續推動兩岸交流合作，為台胞在甘求學、工作、創業提供更多便利，共享「一帶一路」建設機遇。

據了解，本次大賽由甘肅省委統戰部指導，甘肅省台辦與西北師大共同主辦，多個涉台團體及高校協辦。活動期間，由甘肅省台胞聯誼會主辦的「誓不臣倭——台胞家族抗日救亡歷史圖文展」也在西北師大啟動巡展。

今年是反法西斯抗戰勝利80週年，也是台灣光復80週年。在這個特殊的年份，不少兩岸人士用影像記錄不同故事，日前20多位在陸台青自發組建團隊，奔赴浙江、福建、廣東等地的台胞抗日遺址，策劃拍攝了一系列短影音，包括記錄丘逢甲、李友邦、翁澤生等台胞抗日先輩的英勇事跡。