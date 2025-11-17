　
大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅出現「非自然」七彩祥雲　陸專家解密：或與火箭導彈軌跡有關

▲甘肅多地民眾拍下「七彩祥雲」景象。（圖／翻攝極目新聞）

▲甘肅多地民眾拍下「七彩祥雲」景象。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

甘肅多地今（17）日清晨，天空出現色彩繽紛的「七彩祥雲」，引起民眾熱議。不少人形容宛如天際絲路或「龍形幻影」，民眾釋出的畫面有呈直線，有逐漸擴散成螺旋狀等。對此，大陸航空航天專家指出，這並非自然雲層，而極可能與火箭或彈道導彈發射後在高空形成的尾跡相關，符合常見的「暮光效應」特徵。

《極目新聞》報導，1月17日早上7點10分左右，在甘肅省酒泉、張掖等多地，有網友拍到天空出現罕見發光帶狀軌跡。有網友表示這神秘的「七彩祥雲」，好像天上的絲路一般，又如同傳說裡的「龍」。

據了解，網友釋出的景象裡，有的只是一道亮光，有的則是擴散成螺旋形，色彩鮮豔，引起民眾大量轉發。對此，《航空知識》主編、航空航天科普專家王亞男表示，類似現象通常與運載火箭或彈道導彈的高空尾跡有關。

王亞男指出，這種光帶並非自然形成，而是飛行器在高空燃燒時噴出的顆粒物，經陽光散射後呈現絢麗色彩，形狀不規則則代表飛行器在空中可能進行大幅度機動。

據了解，這類景象被稱為「暮光效應」，通常出現在日出前或日落後的發射活動時，發射物尾氣微粒在高空凝結、擴散後，再被低角度陽光照亮，便會形成可覆蓋數百公里的光學奇景。

11/15 全台詐欺最新數據

