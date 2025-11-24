　
館長哭了！大陸金主「突承諾1事」超堅持　封他為民族英雄

▲館長哭了！大陸金主「突承諾1事」　大讚他是民族英雄。（圖／翻攝自Threads）

▲館長在直播中拭淚。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢日前鬆口，健身房可能跨海到中國大陸展店，首站鎖定廈門；不過，他也強調，要等大陸投資方親自來台灣場勘後，才能拍板。事後，他在直播中還原對話細節，表示對方誠意滿滿，還說賺不賺錢都無妨，同時封他為民族英雄。

館長先前表示，健身房有望在中國大陸拓展，投資者興趣濃厚，雙方談了整整兩天，而這項計畫要等股東親赴台灣健身房場勘，才會做進一步確認。

事後，館長在直播中還原對話細節，投資者豪爽表示，「你是我們的民族英雄，開館不是賺不賺錢的問題，是你要把台灣好的東西帶到中國大陸，讓中國大陸的同胞看看民族英雄開的館。賺不賺錢沒關係，那個對我們來說都沒有關係，我們可以開，我給你一半。」

▲館長哭了！大陸金主「突承諾1事」　大讚他是民族英雄。（圖／翻攝自Threads）

▲投資方海派承諾。（圖／翻攝自Threads）

面對如此豪氣的條件，館長坦言，自己當場拒絕了，強調只要佔20、30%即可，也表明要回去考慮一番，畢竟是由對方出錢、管理。沒想到，投資方仍執意承諾，直呼「不用，真的賺錢了，我給你一半，沒賺錢算我的。」

對此，網友們忍不住開嘲諷，笑說「館長都這個年紀了，怎麼還會以為做生意不是為了賺錢？他是認真的嗎？」「傻瓜，中國人做生意很有手段的」、「別傻了啦，大家都是商人！不談錢，談民族感情？錢隨便你用？不求回報？傻子才會相信」、「還民族英雄咧XDDD」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

