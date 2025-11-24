50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1：驗證失敗　正解曝光

▲50嵐。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

手搖飲龍頭「50嵐」創立近31年，陪伴不少台灣人成長。然而，就有網友貼出品牌LOGO下方的神秘符號，好奇直呼「看了20幾年，還是不知道這是什麼？」大票網友看完一致認為，超像圖形驗證碼，坦言看不懂；而PO文也釣出商標代理人解答。

網友日前在Threads發文，曬出50嵐LOGO下方那個長年被忽略的「神秘符號」，苦笑說「看了20幾年，還是不知道這是什麼，有沒有人看得出來，這個東西到底是......？」

貼文一出，留言區立刻炸開鍋，許多網友洗版笑回，「我看不懂，我可能是機器人」、「圖形驗證碼，猜對了送一杯」、「這要把手機轉過來看，然後就會發現，還是看不懂」、「按語音播放試試？」「我以為是一個人在喝飲料+TEA字樣」、「跟驗證碼一樣，沒有一次看得懂」、「防偽圖標」、「不管看幾次，第一眼都是GTA」、「我驗證失敗」、「我不是機器人」、「這太難了」、「打開相機掃看看」。

▲50嵐下面的圖示為「C-TEA」。（圖／ETtoday資料照）

就在眾人狂猜半天時，商標代理人安娜出面破解謎團，揭露符號真正含義是品牌標語「The Tea of Cool. Craving. Content...」後面接「C-TEA」縮寫。

50嵐自1994年在台南以路邊攤形式起家，1997年開出第一家標準化門市，到如今已近31年，成為全台手搖飲代表品牌。

