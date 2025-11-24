　
    • 　
>
消失千億股票！　牽動民視、味王經營權

消失千億股票！　牽動民視、味王經營權

民視的大股東頴川建忠過世後，遺產歸屬可能牽動民視經營權。

▲民視的大股東頴川建忠過世後，遺產歸屬可能牽動民視經營權。

圖文／鏡週刊

本刊調查，大洋僑果等控股公司並非普通投資工具，而是青果王國的「中樞神經」，包括大洋僑果、僑果實業、萬果貿易、金元實業、浩祥貿易等公司彼此交叉持股，不僅掌握味王的大量股份，也握有民視母公司「民間投資」的關鍵股權。換句話說，只要取得控股公司的股權，便能主導味王董事長的去留，也能對民視的經營方向發揮影響力。

頴川建忠是青果大王陳查某的長子，也是國民黨榮譽主席連戰的姻親，長年是食品與媒體產業最重要的隱形巨擘。家族在日本更是《讀賣新聞》重要股東，並投資航空租賃、旅館、不動產與跨國貿易，資產遍布台美日三地。

頴川建忠在世時，次子派積極採取法律攻勢，與長子派形成尖銳對立，除了民事爭產之外，頴川欽和並提起刑事告訴，指控陳清福等7人涉及農產品交易不實、財報不實及逃漏營業稅3,000餘萬元，北檢起訴後，7人皆坦承犯行，法院去年10月判處緩刑，全案確定。

頴川家族的大洋僑果等控股公司，與味王公司（圖）都在同棟大樓內。

▲頴川家族的大洋僑果等控股公司，與味王公司（圖）都在同棟大樓內。

然而在遺產訴訟階段，當繼承人依借名判決要求返還股票時，卻引爆案件最不可思議的事，股票竟然消失了。在今年4月的言詞辯論中，法官要求被告說明股票現況，陳清福及頴川浩和代表的公司一致回答「股票不在我們手上」「沒有保管憑證」，多年來爭產核心證物，10家控股公司的股票竟集體下落不明，使官司進入前所未有的僵局。

次子頴川欽和據此聲請調查，台北地院於6月發函10家控股公司，要求提供股數、保管方式、存放地點、第一銀行中山分行保管箱紀錄、股票號碼及保管憑條等資訊，但10家公司完全不回應，法院8月再次催告，仍無任何答覆，最終11月日裁罰10家公司各2萬元。

目前，所有的焦點，再度集中到那批「消失的股票」。它們不僅象徵頴川家族千億事業的核心命脈，也是味王與民視未來經營權的關鍵所在，只要股票未現身，頴川建忠遺產便無法順利分割，官司就難以落幕。


許多租屋族符合政府補貼資格，卻因為擔心房東不願提供資料、自己不知該如何申請等疑慮，白白錯過每月數千元的補助，事實上，政府啟動「300億元中央擴大租金補貼」專案後，流程大幅簡化，現在不需房東同意、全年可隨到隨辦，只要有合法租約及居住證明，老公寓或分租套房都適用，本刊帶你掌握租補3大步驟及加碼公式，輕鬆申請補助。

