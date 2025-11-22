　
社會 社會焦點 保障人權

台1線恐怖畫面曝！一家四口自撞噴滾1圈半　熱心民眾緊抱童安撫

記者游瓊華、黃資真／雲林報導

雲林縣虎尾鎮台1線今(22日)下午1時59分發生嚴重車禍！42歲鄭姓男子開車帶著一家四口，行經事發路段時不明原因自撞路樹，翻滾將近1圈半才停下，路過民眾連忙先將5歲女童、4歲男童抱出，趕到現場的消防再將受困車內的夫妻救出，其中女子傷勢較重、意識一度模糊，至於詳細肇事原因還有待釐清。

▲▼ 雲林台1線一輛轎車自撞路樹，車內一家四口受傷送醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲雲林台1線一輛轎車自撞路樹，車內一家四口受傷送醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

後方騎士拍下事發經過，只見該輛原本行駛在中線的轎車，莫名開始往右偏移，接著撞上路樹後，車身當場失控噴飛轉了一圈半，過程十分驚悚。

消防局獲報派員前往現場時，附近路過民眾已先合力將意識清醒的5歲女童、4歲男童抱出，站坐在一旁安撫孩子情緒，夫妻兩人則是受困變形車體內，消防利用破壞器具，一旁民眾則協助扶住車身，讓消防從擋風玻璃的位置鑽入車裡，先後把2人救出。

▲▼ 雲林台1線一輛轎車自撞路樹，車內一家四口受傷送醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲熱心民眾抱著兩名孩童，協助安撫情緒。

4人傷勢分別為女童右大腿、小腿擦傷，男童頭部擦傷、腹部頭痛，駕駛42歲鄭男左腳擦傷，坐在後座的39歲林姓妻子傷勢較重，頭部嚴重撕裂傷，大量出血一度意識模糊，4人由3輛救護車一同送往斗六台大醫院救治，至於詳細肇事原因由警方鑑識小組進一步調查釐清中。

▲▼ 雲林台1線一輛轎車自撞路樹，車內一家四口受傷送醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲▼ 雲林台1線一輛轎車自撞路樹，車內一家四口受傷送醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲▼ 雲林台1線一輛轎車自撞路樹，車內一家四口受傷送醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲▼ 雲林台1線一輛轎車自撞路樹，車內一家四口受傷送醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

台1線恐怖畫面曝！一家四口自撞噴滾1圈半　熱心民眾緊抱童安撫

