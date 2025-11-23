不是烤玉米！夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

▲網友直呼，夜市最暴利攤位不是食物攤，而是「套圈圈」等遊戲攤。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「夜市裡哪個攤最暴利？」一名網友發起這個有趣話題，掀起上千人留言開戰，從骰子牛、烤玉米、糖葫蘆到飲料攤，價格越來越不親民，但最終多數人一致認為，真正印鈔的是「遊戲攤販」，像是射氣球、打彈珠等，還特別點名「套圈圈」超級賺，「我鄰居就是在夜市擺套圈圈的，目前有5棟房」。

一名網友在Threads發文好奇，夜市裡五花八門的攤位，究竟哪種類型「最暴利」呢？

底下網友熱議，「骰子牛吧！不知道用什麼肉，烤得比我家狗糧還乾，大份約200元...打開只有7塊，不如吃百元牛排」、「烤玉米」、「玉米杯，真的是我看過最盤的」、「糖葫蘆草莓口味，一支90至130元，還是小顆的3到6粒而已」、「現切水果」、「飲料類啊」、「拔絲地瓜」、「排骨酥吧！一份100沒幾塊，而且都是骨頭」。

更多人一致認為「遊戲攤」才是夜市暴利王，「最暴利的一定是遊戲攤販，上次在台南大東夜市的籃球攤噴了5千多元，在饒河夜市射飛鏢、射氣球噴了6千多元」、「餐飲業大部分利潤都很高，但夜市最暴利的是遊戲攤販」、「打彈珠，超難中獎，中了也是換成本幾十元的爛玩具」、「遊戲攤販很賺吧，一堆人玩到上頭」、「絕對是玩遊戲的，送一堆盜版娃娃」

甚至直接點名套圈圈攤販，民眾花了錢還得不到半樣東西，「套圈圈，超級印鈔機」、「我鄰居就是在夜市擺套圈圈的，目前有5棟房」、「套圈圈/射氣球，沒有食材成本、瓦斯成本問題，淘寶便宜玩具就賺翻」、「第一名套圈圈，成本低回收快，景氣好一晚3至5萬不是問題，成本還不用3000元」、「套圈圈吧，我寧願讓小孩玩打彈珠，至少能得到一個廉價玩具，套圈圈真的是把錢送給老闆」。

事實上，套圈圈堪稱夜市最經典的復古遊戲，玩法十分簡單，拋出藤圈套中瓶罐就能帶走獎品。其中「整桶倒」是個神奇密技，不少人靠這招無腦贏獎；甚至有老鳥專攻後排「名酒區」，瞄準圓柱瓶身勤加練習，套中一次立刻回本。