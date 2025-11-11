台中夜市「老鼠加料」鍋燒麵　員工一敲「整隻掉進鍋熬湯」

▲台中知名中華夜市被網友拍到老鼠爬上鐵鍋，員工一敲整隻掉鍋熬湯。（示意圖／CFP）



記者游瓊華／台中報導

台中市食安再爆駭人畫面！知名中華路夜市一家鍋燒意麵店家，遭民眾直擊一隻肥碩的老鼠竟在營業時間，大膽地跳上瓦斯爐台上的鐵鍋，畫面極度噁心。更令人崩潰的是，一旁員工發現後，僅伸手輕敲鍋子兩下試圖驅趕，未料老鼠受驚嚇後竟失足，「噗通」一聲整隻掉進沸騰的鍋內，瞬間成為「隱藏版加料」。拍下影片的網友驚恐表示，後續並未看到店家將整鍋湯換掉，食安衛生堪慮。

影片中清晰可見，老鼠在鍋蓋邊緣徘徊，員工的驅趕動作反而弄巧成拙，導致老鼠直接「下鍋」，讓目擊民眾與網友全嚇傻，質疑該店家的衛生管理出現嚴重漏洞，這段驚悚影片在網路上迅速發酵，讓網友集體崩潰！

對此，台中市食品藥物安全處表示，已立即將此案錄案，並火速派員前往該店家進行稽查。食安處指出，若現場稽查發現店家環境衛生確實不符合《食品良好衛生規範準則》，將依法開立限期改善通知書，要求業者立即改正。

食安處強調，若業者未能在期限內改善完成，待複查時仍不合格，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條第1項規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，絕不寬貸。