日本住民宿！洗澡沒水「被關總開關」小心陷阱　作家：別開門

記者鄺郁庭／綜合報導

近期日本發生台灣男性遭 5 名日本男子圍毆的新聞，引發不少旅日遊客擔憂安全。粉專「魚漿夫婦」也特別發文提醒，因為自己剛好在做日本打工系列主題，看到新聞後更想提醒即將到日本旅遊、尤其入住民宿的女性朋友，「有些行為千萬不要做、遇到狀況也不要開門」，就算在台灣也適用，保護自己永遠不嫌多。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在粉專表示，有些民宿入住後可能會遇到「找不到服務人員」的情況，因此預定前一定要確認聯絡方式。尤其遇到奇怪狀況時，「一律請服務人員處理，千萬不要自己開門」。他也強調，近期赴日遊客變多，大家務必注意安全。

文中，魚漿夫婦也附上X貼文的截圖，只見有日本網友表示，女同事說，半夜回家要洗澡卻發現沒水，到外面查看總開關竟被關掉，隔天早上仍然如此。房東否認施工，她懷疑是惡作劇，該名網友馬上叫她報警。

就有另一人留言，分享女性自保重點，包括住二樓以上、午睡別把窗鎖打開、UberEats 名字頭貼改成男性、衣物在室內晾、不要在 SNS 曝光個資、包裹外箱丟掉前先撕掉地址、以及「時差發文」避免暴露所在地。

這些警示也讓不少網友留言分享自身驚魂經驗，「第一次晚上開門沒看到人算好運了？」「Airdrop 不小心開著會收到噁心照片，所以我名字也設男性」、「朋友的女性友人，就是因為即時文章被查出目前的位置。」