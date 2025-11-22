　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本住民宿！洗澡沒水「被關總開關」小心陷阱　作家：別開門

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期日本發生台灣男性遭 5 名日本男子圍毆的新聞，引發不少旅日遊客擔憂安全。粉專「魚漿夫婦」也特別發文提醒，因為自己剛好在做日本打工系列主題，看到新聞後更想提醒即將到日本旅遊、尤其入住民宿的女性朋友，「有些行為千萬不要做、遇到狀況也不要開門」，就算在台灣也適用，保護自己永遠不嫌多。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在粉專表示，有些民宿入住後可能會遇到「找不到服務人員」的情況，因此預定前一定要確認聯絡方式。尤其遇到奇怪狀況時，「一律請服務人員處理，千萬不要自己開門」。他也強調，近期赴日遊客變多，大家務必注意安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文中，魚漿夫婦也附上X貼文的截圖，只見有日本網友表示，女同事說，半夜回家要洗澡卻發現沒水，到外面查看總開關竟被關掉，隔天早上仍然如此。房東否認施工，她懷疑是惡作劇，該名網友馬上叫她報警。

就有另一人留言，分享女性自保重點，包括住二樓以上、午睡別把窗鎖打開、UberEats 名字頭貼改成男性、衣物在室內晾、不要在 SNS 曝光個資、包裹外箱丟掉前先撕掉地址、以及「時差發文」避免暴露所在地。

這些警示也讓不少網友留言分享自身驚魂經驗，「第一次晚上開門沒看到人算好運了？」「Airdrop 不小心開著會收到噁心照片，所以我名字也設男性」、「朋友的女性友人，就是因為即時文章被查出目前的位置。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球首例！人類感染H5N5病毒喪命
子瑜一開口全場哭了！　TWICE：她是我們的驕傲
金馬紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻
快訊／金馬首獎開出！
陳意涵紅毯「超兇事業線」全看光！
快訊／范冰冰證實人不在台灣！　導演親揭「通話內容」
快訊／台中騎士頭部重創身亡
快訊／謝侑芯今午回家了！　家屬代表護送骨灰回台
林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本住民宿！洗澡沒水「被關總開關」小心陷阱　作家：別開門

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人列4缺點：人們很冷漠

台灣流感稍降　林氏璧示警台人：日本上升「東京感染急擴大」

外送員最低時薪245元明年上路　工會嗆平台：敢漲價就是欺騙社會

快訊／彰化芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場結果出爐　全部未檢出

赴日機票取消54萬張　一票人有感「中國人真的變少」！日本現況曝

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感熱情地雷：管太多

中國旅客拒飛日本　54萬張機票取消！「韓國人崩潰1反應」笑翻她

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

日本住民宿！洗澡沒水「被關總開關」小心陷阱　作家：別開門

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人列4缺點：人們很冷漠

台灣流感稍降　林氏璧示警台人：日本上升「東京感染急擴大」

外送員最低時薪245元明年上路　工會嗆平台：敢漲價就是欺騙社會

快訊／彰化芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場結果出爐　全部未檢出

赴日機票取消54萬張　一票人有感「中國人真的變少」！日本現況曝

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感熱情地雷：管太多

中國旅客拒飛日本　54萬張機票取消！「韓國人崩潰1反應」笑翻她

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

高雄驚險車禍！　男子突頭暈「自撞輕軌」號誌桿

金馬獎／劉冠廷自嘲：終於走出去了！　去年口誤「金馬26」被林柏宏狂虧

直擊／子瑜一開口全場哭了！TWICE感性：她是我們的驕傲，終於來到故鄉

金馬紅毯／柯煒林「醫生准熬夜」嗨喊：期待慶功宴　爸媽飛台「擁抱當幸運物」

黃秋生競逐男配「不會那麼巧」 看好金士傑攔胡得獎

【金馬62即時得獎名單】恭喜《世外》奪最佳動畫片

金馬獎／開場疑似放送事故！　頑童MJ116開唱「收音大悲劇」

金馬獎／紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻車

金馬獎／西島秀俊合體「媽媽」翁倩玉！她半世紀前奪影后：52年了

【被遺忘的老公】老婆接到尪打來問「妳剛跟誰去吃飯？」才驚覺把老公丟包在餐廳XD

生活熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

快訊／10縣市「陸上強風特報」

買365元鹹酥雞被念！　網列24條「拜金女條件」傻眼

旅日達人「點名東京3地」住宿變便宜

赴日機票取消！網曝日本現況：中國人真的變少

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

不是物慾降低「她改拿1款包」！大票人推：輕又實用

韓籍小龍女：以後不收禮物　原因讓人直呼噁

今彩539頭獎一注獨得！800萬入袋

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

更多熱門

相關新聞

快訊／北市陽明山區「4所中小學」明天停課或改遠距教學

快訊／北市陽明山區「4所中小學」明天停課或改遠距教學

受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台北市山區預期將出現明顯風雨。位於陽明山周邊的4所中小學已陸續宣布停課或改為遠距上課，其中格致國中改採線上上班上課，平等國小、湖田國小等校則明天全天停課一天。

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

流感疫苗出包　幼兒被「打半劑」補打

流感疫苗出包　幼兒被「打半劑」補打

行動電源「斷1隻腳」卡插座怕爆　消防員急勸世

行動電源「斷1隻腳」卡插座怕爆　消防員急勸世

無印良品籲回收特定空氣循環風扇

無印良品籲回收特定空氣循環風扇

關鍵字：

標籤:日本旅遊安全警示女性自保民宿風險旅遊提醒

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面