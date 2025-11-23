中共怒喊黃海實彈演習施壓日本　射擊管制地圖曝：屬岸際小型火砲

▲中共解放軍宣布在黃海進行實彈射擊，以對日施壓；不過，根據國安局釋出的射擊管制區，僅屬於岸際的小型火砲射擊。（圖／翻攝國安局報告）



記者陶本和／台北報導

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權；但引起中國方面的高度不滿，甚至宣布在黃海進行實彈射擊演練。對此，國安局釋出最新報告，其射擊管制區地圖顯示，僅在中國近岸沿海，屬黃海岸際小型火砲射擊，但透過爭議訊息操作對日施壓。

日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」引起中國不滿，駐日外交官以「斬首」威脅，中國也大動作採取暫停日本水產輸入、發布赴日觀光警示，並在黃海實彈射擊等手段進行施壓。

對於共軍在黃海中部部分海域進行實彈射擊，台灣日本關係協會會長、前立法院院長蘇嘉全日前表示，中國軍機也圍著台灣繞，常常對台灣試射飛彈，這種實彈射擊也是恐嚇國際、日本，甚至恐嚇台灣的手段。一開始日本各界都會非常緊張，但到現在，一樣都習以為常，日本各界對中國挑釁都非常憤怒。對中國來講，未必會在國際關係上得到好處。

不過，有關中共解放軍所謂在黃海中部部分海域進行實彈射擊一事，根據國安局釋出最新的報告內容，其中包括一張中共實彈射擊管制區的地圖，其實僅在中國近岸沿海，屬「黃海岸際小型火砲射擊」。

國安局表示，中共是運用「複合式」、「有限度」手段施壓，外交方面，中共外交部、國台辦、國防部等部門，發表恫嚇言論，並取消原訂11月下旬日、韓、「中」文化部長會議；輿論方面，透過官媒操作日本間諜竊密、「琉球地位未定論」等敘事。

國安局在報告中提到，經貿方面，中共發布赴日旅遊留學警示、暫緩民間藝文交流活動，以及中止重啟日本水產品進口；灰帶及軍事方面，渲染中共海警船在釣魚台12浬內例行活動，以及在黃海岸際小型火砲射擊，配合爭議訊息操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。