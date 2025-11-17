美駐日大使酸中國戰狼「沒訓練好的狗」　謝長廷：也許會冒犯了狗

▲前駐日代表謝長廷。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

中日局勢近來因「台灣有事」的議題持續升溫，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）透過社群平台嘲諷，「感謝中方人士不理性言行，鞏固了美日聯盟」。對此，我國前駐日代表謝長廷表示，葛拉斯的美式幽默常常成為新聞話題，幾月前就點出「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」；謝說，這種美式幽默諷刺貼切，不禁讓人會心失笑，「不過，愛狗人士也許會認為是冒犯了狗」。

高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此番言論引爆北京怒火，中國駐大阪總領事薛劍甚至公開發表「斬首」暴言，引發日本社會強烈譴責，日中外交也迅速升溫至對抗層級。

中日雙方近日多次互召大使抗議，關係急速降溫，中國外交部並呼籲中國公民暫時避免前往日本。面對中方接連挑釁，美國駐日大使葛拉斯這兩日則以幽默方式回擊，他日前上傳一張耶誕卡圖片，諷刺感謝中國駐日官員「助攻」強化美日同盟，引起日本網友熱烈回響，稱讚他以從容反擊外交風波。

對於葛拉斯的嘲諷，謝長廷表示，美國駐日大使葛拉斯就任時間不長，但他的美式幽默常常成為新聞話題。他說，最近日本高市早苗首相在國會「台灣有事即日本有事」的相關發言，引起中國強烈抗議，駐大阪總領事薛劍在社群平台X貼上「斬首」的暴力性文字，中日關係緊張時，葛拉斯發了感謝文嘲諷說，「就像聖誕節提前到來了」、「感謝中方人士不理性的言行大力鞏固了美日聯盟」。

謝長廷指出，針對薛劍的攻擊性言論，一般都是以「戰狼外交」形容其好鬥，葛拉斯在幾個月前就點出，「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」。謝表示，這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑，「不過，愛狗人士也許會認為是冒犯了狗」。