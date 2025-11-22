　
大陸 大陸焦點 特派現場

高市早苗涉台言論持續延燒　中方外長王毅強硬提3個「絕不允許」

▲中國外長王毅批美挑起貿易戰會自食其果。（圖／CFP）

▲王毅強調，絕不容許日本右翼勢力開歷史倒車。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」等言論引起北京強烈不滿，雙方交流急速降溫。對此，中共中央政治局委員、外交部長王毅22日於杜尚別與塔吉克外長穆赫里丁舉行首次戰略對話，雙方圍繞元首共識、互利合作與安全協作交換意見，並強調絕不容許日本右翼勢力開歷史倒車，也不容任何勢力染指台灣。

王毅指出，中塔關係在兩國元首推動下持續升溫，中方願以更高戰略視角推動雙邊合作，深化「一帶一路」、安全與經貿等領域對接。面對動盪國際情勢，啟動外長戰略對話機制正當其時，有助強化互信並共同因應風險。

談及核心利益時，王毅語氣強硬表示，中方維護台灣問題立場堅定，將與各方共同守護「一個中國」國際共識。他重申，中方絕不允許日本軍國主義死灰復燃、絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，也絕不允許外部勢力染指台灣，將與各方一起維護「一個中國」的共識，維護二戰勝利成果。

▲▼王毅速訪4國打交道　陸專家解密「3亮眼關鍵字」。（圖／CFP）

▲王毅強調，絕不容許日本右翼勢力開歷史倒車。（示意圖／CFP）

雙方亦同意在主權、安全與領土完整等議題上相互支持。塔方重申堅定奉行一個中國原則，反對任何形式「台獨」，並支持中方維護主權與統一。中塔並指出，不允許任何第三國利用雙方領土從事危害對方利益活動。

在合作領域上，雙方將擴大經貿、礦產、互聯互通與人文交流，推動綠色礦產開發、文化中心互設及安全協作，包括加強邊防聯巡與反恐合作。同時將推進「一帶一路」與塔國發展戰略關係。

會後，雙方發布聯合聲明，確認首次外長戰略對話取得積極成果。兩國將在聯合國、上合組織及中國—中亞機制等多邊平台深化合作，並在全球倡議框架下推動更緊密的命運共同體建構。

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金馬62完整得獎名單一次看！
范冰冰奪影后「電話連線爆哭」：我想重新來過
TWICE為台灣改歌詞！破天荒放「35秒煙火秀」

中日韓三方外長會也不開了！ 陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

大陸外交部例行記者會今（20）日仍持續圍繞中日外交衝突的議題，對於各方提問，大陸外交部始終將主軸擺在日本首相高市早苗的論述上，並重申要合理解決此次衝突，日本得「認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。」

高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」

中國警告避免赴日　日本：已要求中方適當應對

高市涉台發言惹怒北京　日本重申台海和平重要

中德外長提及「台灣問題」重申一中原則

