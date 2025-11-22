高市早苗涉台言論持續延燒　中方外長王毅強硬提3個「絕不允許」

▲王毅強調，絕不容許日本右翼勢力開歷史倒車。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」等言論引起北京強烈不滿，雙方交流急速降溫。對此，中共中央政治局委員、外交部長王毅22日於杜尚別與塔吉克外長穆赫里丁舉行首次戰略對話，雙方圍繞元首共識、互利合作與安全協作交換意見，並強調絕不容許日本右翼勢力開歷史倒車，也不容任何勢力染指台灣。

王毅指出，中塔關係在兩國元首推動下持續升溫，中方願以更高戰略視角推動雙邊合作，深化「一帶一路」、安全與經貿等領域對接。面對動盪國際情勢，啟動外長戰略對話機制正當其時，有助強化互信並共同因應風險。

談及核心利益時，王毅語氣強硬表示，中方維護台灣問題立場堅定，將與各方共同守護「一個中國」國際共識。他重申，中方絕不允許日本軍國主義死灰復燃、絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，也絕不允許外部勢力染指台灣，將與各方一起維護「一個中國」的共識，維護二戰勝利成果。

雙方亦同意在主權、安全與領土完整等議題上相互支持。塔方重申堅定奉行一個中國原則，反對任何形式「台獨」，並支持中方維護主權與統一。中塔並指出，不允許任何第三國利用雙方領土從事危害對方利益活動。

在合作領域上，雙方將擴大經貿、礦產、互聯互通與人文交流，推動綠色礦產開發、文化中心互設及安全協作，包括加強邊防聯巡與反恐合作。同時將推進「一帶一路」與塔國發展戰略關係。

會後，雙方發布聯合聲明，確認首次外長戰略對話取得積極成果。兩國將在聯合國、上合組織及中國—中亞機制等多邊平台深化合作，並在全球倡議框架下推動更緊密的命運共同體建構。