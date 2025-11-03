中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）原定10月26日的訪華行程取消，將擇期赴華。中共中央政治局委員、外交部長王毅今（3）日應德方請求與瓦德福（Johann Wadephul）電話，雙方就中德關係及共同關心的國際議題交換意見。王毅特地談到「台灣問題」，提及「中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解和支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切『台獨』行徑。」並且歡迎瓦德富爾「適時訪華」。

王毅表示，中德關係發展的「重要經驗是相互尊重」、「行動指南是合作共贏」、「正確定位是夥伴關係」。他指出，中德作為兩個大國及重要經濟體，保持雙邊關係健康穩定發展，不僅符合雙方利益、也符合國際社會的共同期待，有利於世界和平與穩定。

王毅強調，中德歷史文化、社會制度不同，存在差異在所難免，但應「堅持溝通對話、增進了解、消除誤解、鞏固互信」，不應搞「麥克風外交」，更不能進行違背事實的無端指責。

針對台灣問題，王毅明確指出，「『台灣問題』是中國內政，事關中國核心利益，事關中國主權和領土完整。」一個中國原則是中德關係最重要的政治基礎。

王毅強調，「中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解和支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切『台獨』行徑。中德需要制定更穩定、更可持續的政策框架，確保雙邊關係始終行進在正確軌道上。」

瓦德富爾則表示，德方高度重視對華關係。今年7月王毅訪德期間，雙方舉行外交與安全戰略對話，雙方進行「良好、建設性、富有成效」成果。他並強調，期待在中方方便時間盡早訪華，就兩國關係等重要問題深入溝通。德方「堅持一個中國政策沒有變化」，願與中方密切各領域交流對話，妥善處理分歧，推動德中全方位戰略夥伴關係向前發展。

最後，王毅表示歡迎瓦德富爾「適時訪華」。