　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）原定10月26日的訪華行程取消，將擇期赴華。中共中央政治局委員、外交部長王毅今（3）日應德方請求與瓦德福（Johann Wadephul）電話，雙方就中德關係及共同關心的國際議題交換意見。王毅特地談到「台灣問題」，提及「中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解和支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切『台獨』行徑。」並且歡迎瓦德富爾「適時訪華」。

王毅表示，中德關係發展的「重要經驗是相互尊重」、「行動指南是合作共贏」、「正確定位是夥伴關係」。他指出，中德作為兩個大國及重要經濟體，保持雙邊關係健康穩定發展，不僅符合雙方利益、也符合國際社會的共同期待，有利於世界和平與穩定。

王毅強調，中德歷史文化、社會制度不同，存在差異在所難免，但應「堅持溝通對話、增進了解、消除誤解、鞏固互信」，不應搞「麥克風外交」，更不能進行違背事實的無端指責。

針對台灣問題，王毅明確指出，「『台灣問題』是中國內政，事關中國核心利益，事關中國主權和領土完整。」一個中國原則是中德關係最重要的政治基礎。

王毅強調，「中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解和支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切『台獨』行徑。中德需要制定更穩定、更可持續的政策框架，確保雙邊關係始終行進在正確軌道上。」

瓦德富爾則表示，德方高度重視對華關係。今年7月王毅訪德期間，雙方舉行外交與安全戰略對話，雙方進行「良好、建設性、富有成效」成果。他並強調，期待在中方方便時間盡早訪華，就兩國關係等重要問題深入溝通。德方「堅持一個中國政策沒有變化」，願與中方密切各領域交流對話，妥善處理分歧，推動德中全方位戰略夥伴關係向前發展。

最後，王毅表示歡迎瓦德富爾「適時訪華」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光
快訊／國道7連撞　29歲BMW女「下車看」被撞死
下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

「鴻蒙5」用戶突破2300萬　余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

「鴻蒙5」用戶突破2300萬　余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

LINE公告「3類用戶」11／4起結束支援　iPhone 6將不能用

中國「十五五」的脈絡、特色與對台影響

國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被客運撞死

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

《浪漫匿名者》7金句：不過我們每個人，其實或多或少都戴著面具

淺眠、難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

樂天封王岱縈清晨先找媽祖還願　曲曲、若潼夢回2019年

錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

大陸熱門新聞

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

白貓被燉成「龍虎鳳」　餐廳：只是加工

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

她手鐲戴10年沒摘過　「長進肉裡」手爛掉

貨車撞破2樓牆面！車頭卡半空畫面曝

中國核能研究突破　首實現燃料從鈾改釷

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

陸女護理師遭割喉！男友載屍閒晃1小時

陸高官沉迷網路遊戲　遭開除黨籍、公職

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　

更多熱門

相關新聞

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

美國總統川普、中國國家領導人習近平昨天（30）在韓國會面。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，這場會面沒太大結論，多是中國對美國的承諾，就看未來要如何落實；而川普在會前已表明，台灣沒有什麼好提的，台灣就是台灣，顯示中國要對美國打台灣牌是沒有用的。他認為，就美國國家利益而言，放棄台灣等於讓中國長驅直入美國西岸，任何美國總統都不可能這樣做。

「習川會」先穩經貿共識後談台灣

「習川會」先穩經貿共識後談台灣

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

關鍵字：

王毅德國外長一中原則台灣問題反台獨

讀者迴響

熱門新聞

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面