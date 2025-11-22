　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒品唾液快篩上路！ 彰化毒蟲「咖啡包」下肚　騎車搖晃當場被逮

▲毒品快篩上路，彰化溪湖警方查獲毒蟲使用毒品咖啡包。（圖／警方提供）

▲毒品唾液快篩上路，彰化溪湖警方查獲首件毒蟲使用毒品咖啡包。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近期國內因毒駕導致的重大交通事故頻傳，為了強力遏止這類危險行為，政府展現「毒駕零容忍」的堅定立場。自今年11月20起，取締毒駕相關法規與執法程序正式更新，員警可運用「唾液毒品快篩試劑」現場執行檢測。而新制上路首日，彰化溪湖警分局就成功運用這項新工具，偵破轄內首件毒駕案件，展現打擊毒駕的決心與效率。

行政院在今年8月道安會報中，指示相關部會加速修訂唾液快篩檢測法規。隨後，交通部會同內政部於11月19日發布「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，新增第19條之4，明確規範以唾液快篩取締毒駕的程序。緊接著，警政署也在11月20日完成修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，並通令全國警察機關正式啟用快篩試劑，強化第一線執法能量。

▲毒品快篩上路，彰化溪湖警方查獲毒蟲使用毒品咖啡包。（圖／警方提供）

▲毒品唾液快篩上路，彰化溪湖警方查獲首件毒蟲使用毒品咖啡包。（圖／警方提供）

就在新制實施首日，彰化分局埔東派出所所長李孝禹與警員陳柏叡，在埔鹽鄉中正路執勤時，發現一名年約32歲機車騎士神情恍惚、行車不穩，隨即上前攔查。由於男子精神狀況明顯異常，員警立即使用新配發的唾液毒品快篩試劑進行檢測，結果呈現三級毒品「卡西酮」陽性反應。男子當場坦承自己在騎車前飲用了毒品咖啡包，全案依違反《道路交通管理處罰條例》第35條舉發。

根據現行規定，駕駛人經檢測確認毒駕，將面臨新臺幣1萬5,000元以上、12萬元以下罰鍰，車輛當場移置保管，駕照也將吊扣。此外，警方也將該名男子依涉嫌刑法公共危險罪，移送彰化地方檢察署偵辦，後續若尿液檢驗確認毒品反應，刑責將難以逃避。

溪湖警分局強調，取締毒駕新制已全面啟動，未來將不分刑事與行政警察，共同落實稽查，運用快篩工具及時攔阻毒駕行為。警方也呼籲民眾，切勿好奇嘗試毒品，更絕對不能在施用毒品後駕車，警方將持續強力執法，確保每一位用路人的生命與財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球首例！人類感染H5N5病毒喪命
子瑜一開口全場哭了！　TWICE：她是我們的驕傲
金馬紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻
快訊／金馬首獎開出！
陳意涵紅毯「超兇事業線」全看光！
快訊／范冰冰證實人不在台灣！　導演親揭「通話內容」
快訊／台中騎士頭部重創身亡
快訊／謝侑芯今午回家了！　家屬代表護送骨灰回台
林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄驚險車禍！　男子突頭暈「自撞輕軌」號誌桿

快訊／台中48歲騎士「自撞小貨車」頭部重創　家屬忍痛放棄急救

毒品唾液快篩上路！ 彰化毒蟲「咖啡包」下肚　騎車搖晃當場被逮

快訊／屏東獅王瀑布傳意外！3人遇落石骨折　空勤直升機吊掛送醫

和少女嘿咻害懷孕！墮胎露餡挨告　桃園色男判刑4月恐入獄

台中沙鹿公車自撞！工程護欄插進車頭　前輪懸空恐怖畫面曝

快訊／台中霧峰機車自撞！騎士頭部嚴重撕裂傷　命危送醫

色姨丈喊老婆！3度激戰14歲外甥女　還傳「香蕉簡訊」下場曝光

台1線恐怖畫面曝！一家四口自撞噴滾1圈半　熱心民眾緊抱童安撫

台中酒後口角「6打3大亂鬥」1人躺路邊　8人打完回包廂繼續喝　

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

高雄驚險車禍！　男子突頭暈「自撞輕軌」號誌桿

快訊／台中48歲騎士「自撞小貨車」頭部重創　家屬忍痛放棄急救

毒品唾液快篩上路！ 彰化毒蟲「咖啡包」下肚　騎車搖晃當場被逮

快訊／屏東獅王瀑布傳意外！3人遇落石骨折　空勤直升機吊掛送醫

和少女嘿咻害懷孕！墮胎露餡挨告　桃園色男判刑4月恐入獄

台中沙鹿公車自撞！工程護欄插進車頭　前輪懸空恐怖畫面曝

快訊／台中霧峰機車自撞！騎士頭部嚴重撕裂傷　命危送醫

色姨丈喊老婆！3度激戰14歲外甥女　還傳「香蕉簡訊」下場曝光

台1線恐怖畫面曝！一家四口自撞噴滾1圈半　熱心民眾緊抱童安撫

台中酒後口角「6打3大亂鬥」1人躺路邊　8人打完回包廂繼續喝　

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

高雄驚險車禍！　男子突頭暈「自撞輕軌」號誌桿

金馬獎／劉冠廷自嘲：終於走出去了！　去年口誤「金馬26」被林柏宏狂虧

直擊／子瑜一開口全場哭了！TWICE感性：她是我們的驕傲，終於來到故鄉

金馬紅毯／柯煒林「醫生准熬夜」嗨喊：期待慶功宴　爸媽飛台「擁抱當幸運物」

黃秋生競逐男配「不會那麼巧」 看好金士傑攔胡得獎

【金馬62即時得獎名單】恭喜《世外》奪最佳動畫片

金馬獎／開場疑似放送事故！　頑童MJ116開唱「收音大悲劇」

金馬獎／紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻車

金馬獎／西島秀俊合體「媽媽」翁倩玉！她半世紀前奪影后：52年了

【先吃再說】姐假裝昏倒肉條灑地上！米克斯走近後直接開嗑XD

社會熱門新聞

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

高雄市政府要告陳菁徽！譴責栽贓嫁禍

月世界5樓垃圾山主謀竟是里長父子檔

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

即／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

台南晚間大火！大範圍廢棄物燃燒

娃娃機店活春宮「脫到剩襪子」　2人各罰2000元

替代役逃兵偷開長官車回家！恐遭記過禁足

月世界垃圾山主謀　「環工碩士里長」黑底曝

更多熱門

相關新聞

芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場全未檢出

芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場全未檢出

彰化縣文雅畜牧場的蛋雞被檢出不得使用的農藥「芬普尼」陽性反應，為了不讓問題蛋品流入市面，縣長王惠美立即要求農業處與動物防疫所啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場進行檢驗，檢驗結果今(22日)天出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府也將持續擴大監測，為民眾食安嚴格把關。

沒關火就出門！午仔魚變黑炭　廚房狂竄濃煙

沒關火就出門！午仔魚變黑炭　廚房狂竄濃煙

彰化街頭驚見神秘圖案　市長也看不懂

彰化街頭驚見神秘圖案　市長也看不懂

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死

販毒5次賺1萬3500元　重判18年

販毒5次賺1萬3500元　重判18年

關鍵字：

彰化毒品快篩咖啡包唾液

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面