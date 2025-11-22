毒品唾液快篩上路！ 彰化毒蟲「咖啡包」下肚　騎車搖晃當場被逮

▲毒品唾液快篩上路，彰化溪湖警方查獲首件毒蟲使用毒品咖啡包。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近期國內因毒駕導致的重大交通事故頻傳，為了強力遏止這類危險行為，政府展現「毒駕零容忍」的堅定立場。自今年11月20起，取締毒駕相關法規與執法程序正式更新，員警可運用「唾液毒品快篩試劑」現場執行檢測。而新制上路首日，彰化溪湖警分局就成功運用這項新工具，偵破轄內首件毒駕案件，展現打擊毒駕的決心與效率。

行政院在今年8月道安會報中，指示相關部會加速修訂唾液快篩檢測法規。隨後，交通部會同內政部於11月19日發布「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，新增第19條之4，明確規範以唾液快篩取締毒駕的程序。緊接著，警政署也在11月20日完成修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，並通令全國警察機關正式啟用快篩試劑，強化第一線執法能量。

▲毒品唾液快篩上路，彰化溪湖警方查獲首件毒蟲使用毒品咖啡包。（圖／警方提供）

就在新制實施首日，彰化分局埔東派出所所長李孝禹與警員陳柏叡，在埔鹽鄉中正路執勤時，發現一名年約32歲機車騎士神情恍惚、行車不穩，隨即上前攔查。由於男子精神狀況明顯異常，員警立即使用新配發的唾液毒品快篩試劑進行檢測，結果呈現三級毒品「卡西酮」陽性反應。男子當場坦承自己在騎車前飲用了毒品咖啡包，全案依違反《道路交通管理處罰條例》第35條舉發。

根據現行規定，駕駛人經檢測確認毒駕，將面臨新臺幣1萬5,000元以上、12萬元以下罰鍰，車輛當場移置保管，駕照也將吊扣。此外，警方也將該名男子依涉嫌刑法公共危險罪，移送彰化地方檢察署偵辦，後續若尿液檢驗確認毒品反應，刑責將難以逃避。

溪湖警分局強調，取締毒駕新制已全面啟動，未來將不分刑事與行政警察，共同落實稽查，運用快篩工具及時攔阻毒駕行為。警方也呼籲民眾，切勿好奇嘗試毒品，更絕對不能在施用毒品後駕車，警方將持續強力執法，確保每一位用路人的生命與財產安全。