沒關火就出門「午仔魚變黑炭」驚人畫面曝　廚房狂竄濃煙

▲午仔魚煎到臭灰搭。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今（22）日中午彰化市茄苳路的一處傳統三合院，屋主煮食午仔魚，忘記關爐火外出，幸好鄰居機警，聞到一陣陣刺鼻的燒焦味，發現屋外不斷的竄出濃煙，立刻報案，消防人員及時趕到處理，避免了一場可能釀成巨災的火警。

消防人員到達現場後，警消只見民宅不斷冒出白煙，卻怎麼也找不到屋主。情況緊急，幸好發現民宅大門沒有上鎖，消防人員立即進入屋內查看。發現濃煙的源頭竟然是廚房裡的一個鍋子，裡面正煎著午仔魚，推測是住戶煮午餐煮到一半，忘記關火就直接外出，導致鍋子持續乾燒、冒出大量濃煙，幸好還沒燒起來。

▲廚房竄濃煙。（圖／消防提供）

確認現場無立即火災危險後，消防人員不敢大意，迅速將燒得滾燙的鍋具移到屋外的空地冷卻，同時打開門窗讓室內積聚的濃煙散出，經過一番處理，終於化解危機，這起事件也讓在場所有人嚇出一身冷汗，所幸最終沒有造成任何人員傷亡或重大的財產損失。

彰化縣消防局再次向民眾呼籲，烹煮食物時一定要記得「人離火熄」的基本原則，千萬不要心存僥倖，以為只是離開一下下沒關係，很多意外往往就發生在這一瞬間，同時提醒民眾務必在家中安裝「住宅用火災警報器」，一旦有火災初期的煙或熱，它就能發出巨大聲響，及早提醒家人逃生，為生命財產安全多把關。

▲消防人員及時到場解除危機。（圖／消防提供）