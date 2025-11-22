　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒關火就出門「午仔魚變黑炭」驚人畫面曝　廚房狂竄濃煙

▲午仔魚煎到臭伙搭。（圖／消防提供）

▲午仔魚煎到臭灰搭。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今（22）日中午彰化市茄苳路的一處傳統三合院，屋主煮食午仔魚，忘記關爐火外出，幸好鄰居機警，聞到一陣陣刺鼻的燒焦味，發現屋外不斷的竄出濃煙，立刻報案，消防人員及時趕到處理，避免了一場可能釀成巨災的火警。

消防人員到達現場後，警消只見民宅不斷冒出白煙，卻怎麼也找不到屋主。情況緊急，幸好發現民宅大門沒有上鎖，消防人員立即進入屋內查看。發現濃煙的源頭竟然是廚房裡的一個鍋子，裡面正煎著午仔魚，推測是住戶煮午餐煮到一半，忘記關火就直接外出，導致鍋子持續乾燒、冒出大量濃煙，幸好還沒燒起來。

▲午仔魚煎到臭伙搭。（圖／消防提供）

▲廚房竄濃煙。（圖／消防提供）

確認現場無立即火災危險後，消防人員不敢大意，迅速將燒得滾燙的鍋具移到屋外的空地冷卻，同時打開門窗讓室內積聚的濃煙散出，經過一番處理，終於化解危機，這起事件也讓在場所有人嚇出一身冷汗，所幸最終沒有造成任何人員傷亡或重大的財產損失。

彰化縣消防局再次向民眾呼籲，烹煮食物時一定要記得「人離火熄」的基本原則，千萬不要心存僥倖，以為只是離開一下下沒關係，很多意外往往就發生在這一瞬間，同時提醒民眾務必在家中安裝「住宅用火災警報器」，一旦有火災初期的煙或熱，它就能發出巨大聲響，及早提醒家人逃生，為生命財產安全多把關。

▲午仔魚煎到臭伙搭。（圖／消防提供）

▲消防人員及時到場解除危機。（圖／消防提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸赴日機票取消54萬張　一票人有感「日本現況曝」
快訊／毒蛋大抽檢！　15高風險場結果出爐
獨／范冰冰金馬行有懸念！　沒領機票「房間竟留著」
金馬獎今7大看點！　李安、西島秀俊、張震和7影后全到齊
修杰楷遭起訴後「首露臉」　她從背後抱：愛你
日天團突喊卡「香港、上海演唱會」！　台灣也不來了
陸一連取消7日本藝人活動！　男星活動遭「公安闖入中斷」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台1線恐怖畫面曝！一家四口自撞噴滾1圈半　熱心民眾緊抱童安撫

台中酒後口角「6打3大亂鬥」1人躺路邊　8人打完回包廂繼續喝　

娃娃機店活春宮「脫到剩襪子」還搬工業電扇降溫　男女各罰2千

變態狼捷運手扶梯掀裙偷拍底褲　OL開罵！他急刪照片裝無辜

沒關火就出門「午仔魚變黑炭」驚人畫面曝　廚房狂竄濃煙

普發10倍放大術「是假的」！高雄女誤信投資　貼心行員阻2次上當

中壢警方掃蕩查緝毒駕　新利器「毒品唾液快篩」上線成果豐碩

獨／山友拉繩手滑「跌落80米山谷」手骨折頭受傷　消防急救援

路口沒減速猛撞！宜蘭自小客飛進田裡畫面曝　噴驚人水花

替代役逃兵偷開長官車回家！恐被記過禁足　倒楣連長北上牽車

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

台1線恐怖畫面曝！一家四口自撞噴滾1圈半　熱心民眾緊抱童安撫

台中酒後口角「6打3大亂鬥」1人躺路邊　8人打完回包廂繼續喝　

娃娃機店活春宮「脫到剩襪子」還搬工業電扇降溫　男女各罰2千

變態狼捷運手扶梯掀裙偷拍底褲　OL開罵！他急刪照片裝無辜

沒關火就出門「午仔魚變黑炭」驚人畫面曝　廚房狂竄濃煙

普發10倍放大術「是假的」！高雄女誤信投資　貼心行員阻2次上當

中壢警方掃蕩查緝毒駕　新利器「毒品唾液快篩」上線成果豐碩

獨／山友拉繩手滑「跌落80米山谷」手骨折頭受傷　消防急救援

路口沒減速猛撞！宜蘭自小客飛進田裡畫面曝　噴驚人水花

替代役逃兵偷開長官車回家！恐被記過禁足　倒楣連長北上牽車

台1線恐怖畫面曝！一家四口自撞噴滾1圈半　熱心民眾緊抱童安撫

直擊／TWICE彩排開始了！萬人聽音漏　應援團隊有驚喜：超想讓子瑜哭

蘇丹紅化妝品「鎖定12業者」　食藥署再驗原料濃度：確認是否蓄意

台中酒後口角「6打3大亂鬥」1人躺路邊　8人打完回包廂繼續喝　

武夷山大紅袍有故事　相傳治癒皇后疾病

《請回答1988》李美妍消失10年「驚喜現身」　網讚：仍是TOP演員氣質

預售屋剩「車道上方」那間！底下一致狂勸退　專家給3建議

快訊／彰化芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場結果出爐　全部未檢出

陸「放生大米」怪象　老人「往海裡倒」還念念有詞

金馬大熱片《大濛》逼哭賴清德！　總統親曝觀影心情：敬佩導演講台灣故事

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

社會熱門新聞

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

高雄市政府要告陳菁徽！譴責栽贓嫁禍

月世界5樓垃圾山主謀竟是里長父子檔

即／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死

台南晚間大火！大範圍廢棄物燃燒

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

月世界垃圾山主謀　「環工碩士里長」黑底曝

即／新北男鐵棍隨機攻擊　夫妻受傷

替代役逃兵偷開長官車回家！恐遭記過禁足

即／月世界垃圾山案　里長父子4人收押禁見

更多熱門

相關新聞

芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場全未檢出

芬普尼毒蛋大抽檢！15高風險場全未檢出

彰化縣文雅畜牧場的蛋雞被檢出不得使用的農藥「芬普尼」陽性反應，為了不讓問題蛋品流入市面，縣長王惠美立即要求農業處與動物防疫所啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場進行檢驗，檢驗結果今(22日)天出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府也將持續擴大監測，為民眾食安嚴格把關。

彰化街頭驚見神秘圖案　市長也看不懂

彰化街頭驚見神秘圖案　市長也看不懂

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死

販毒5次賺1萬3500元　重判18年

販毒5次賺1萬3500元　重判18年

婦遭毒駕撞死　彰化警全面啟用唾液快篩

婦遭毒駕撞死　彰化警全面啟用唾液快篩

關鍵字：

彰化午仔魚臭伙搭住警器三合院消防

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面