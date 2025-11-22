販毒5次賺1萬3500！　瞎扯「合資買毒」彰化男重判18年

▲彰化毒蟲錢龜販毒5次被判刑18年。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名綽號「錢龜」的錢男在埔心鄉連續3年間涉嫌犯下5次販毒，包括販賣海洛安非他命，共賺進1萬3500元，案經法院審理認定錢男犯罪事證明確，合併判處應執行有期徒刑18年。而同案被告魏女因僅有款項流入其帳戶的間接證據，缺乏直接參與販毒的具體事證，獲判無罪。

依據判決書內容，錢男從2022年到2024年間，在彰化縣埔心鄉一帶多次進行毒品交易。2度以500元價格販賣海洛因給林男；以1,000元價格販賣海洛因給邱男、以4,500元價格販賣安非他命給張男；第五起則是透過指定魏女的郵局帳戶收款7000元後。

審理過程中，錢世尉全盤否認犯罪，辯稱部分案件是與證人「合資」購買而非販賣。但法院詳細審酌3名毒蟲證人在警詢中的證詞，發現這些證詞前後一致，且都有監視器畫面等客觀證據佐證。

法院認定，錢男的五次販毒行為分別構成販賣第一級毒品罪（三次）和販賣第二級毒品罪（二次）。其中販賣海洛因的部分，依法可處死刑或無期徒刑，分別判處16年6月至17年不等徒刑。販賣安非他命部分，則分別判處11年6月和12年徒刑。五罪合併應執行18年徒刑。犯罪所得共1萬3500元均沒收，若不能沒收將追徵價額。

法官在判決理由中強調，毒品對社會危害極大，販毒行為更是助長毒品流通的根源。錢男雖然辯稱沒有營利意圖，但法官指出，毒品價格不低，取得不易，如果無利可圖，沒有人會甘冒重刑風險從事販毒，因此認定錢男確有營利意圖。

同案被告魏女被控提供郵局帳戶供錢男收取販毒款項，法院審理後認為，除了錢男的指述外，沒有其他具體證據證明魏女知情或參與販毒。關鍵證人曾男明確表示不認識她，整個交易過程都是與錢男聯繫，魏女從未參與，認定缺乏她實際參與販毒的直接證據。獲判無罪。