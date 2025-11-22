彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死　血肉模糊畫面超慘

▲石虎遭路殺。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

又有石虎命喪輪下！國道3號和美交流道附近的堤防便道，本月18日驚傳一隻石虎遭車輛輾斃，由於地點緊鄰交流道，車流密集、車速飛快，石虎被發現時已血肉模糊，身旁還有一隻小老鼠，保育人士推測牠可能正叼著獵物老鼠穿越馬路，不幸遭遇死劫。此路段已有設置警告標示，提醒用路人放慢車速，但仍有石虎遇害，縣府未來將邀集相關專家學者，討論是否需增加防護措施。

▲今年多次傳出石虎遭路殺。（圖／民眾提供）

這起路殺事件發生在車水馬龍的交流道旁，石虎遺體遭嚴重輾壓，殘破不堪的景象令人心痛。彰化縣政府接獲通報後，已立即派員處理，將石虎遺體送往專業機構進行檢驗，以釐清其年齡與健康狀態。石虎保育協會表示，現場情況慘不忍睹，顯示這個路段對野生動物具有高度危險性。

石虎保育協會對此事件表達深切憂慮。協會指出，國道3號和美交流道周邊車流量大、車速快，本就是高風險路段。更讓人擔心的是，未來龍井-和美大橋通車後，交通量勢必增加，對當地石虎族群的威脅將更加嚴重。協會呼籲相關單位正視這個問題，在建設開發的同時，必須兼顧生態保育。

▲今年多次傳出石虎遭路殺。（圖／民眾提供）

彰化地區的石虎路殺問題日益嚴重。依據統計顯示，去年全年通報路殺石虎多達7隻，其中2隻發生在台74甲線東外環道；今年2月在同一路段又添一亡魂。這樣的數字讓保育人士心急如焚，不斷為石虎的生存權益請命。

由於八卦山脈已成為石虎路殺的熱點區域。從2022年的4件、前年的3件，到去年的7件，呈現上升趨勢。主要發生地點集中在八卦山東外環道及國道3號和美交流道附近。去年2、3月，花壇東外環道就連續發生兩起石虎路殺事件；今年2月又有一隻石虎在同一路段慘死，雙眼爆開、吐舌的慘狀讓保育人士更加堅定要為石虎發聲。

▲彰化和美交流道設保護石虎警示標誌。（圖／ETtoday資料照）

面對保育壓力，公路局彰化工務段已展開行動。目前已在東外環道設置告示牌，明確標示該路段為石虎保護區，呼籲用路人減速慢行。同時也計畫在沿線架設動物防護網，從根本上防止石虎穿越道路，降低路殺風險。