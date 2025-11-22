　
國際

砍人騎腳踏車逃20公里！女歌手遇害「內臟重傷」　警今逮捕自衛官

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京16日驚傳刺傷事件！一名40多歲、準備在音樂酒吧（live house）登台演出的女性，遭到男子持刀刺中腹部與手，傷勢波及內臟，兇嫌則是騎腳踏車逃往20公里遠外的駐地。如今，警方終於成功逮捕兇嫌，為43歲自衛官大津陽一郎。不過，大津卻否認涉案，強調「我沒有做」。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，這起案件發生於本月16日上午10時30分，地點位在東京都港區赤坂某棟大樓地下1樓的live house入口前。當時受害女性正準備進入場館演唱，卻遭一名戴黑色帽子、身穿黑色外套的男子尾隨入內，男子短短30秒後便衝出大樓，女子則倒地嚴重出血。

該名女性腹部左側與左手多處刀傷，且傷勢深及內臟，目前仍因重傷而住院治療。據悉，大津陽一郎與女子是熟識關係。

▲▼現年43歲的自衛官大津陽一郎涉嫌在東京港區赤坂砍傷女性。（圖／達志影像／美聯社）

▲現年43歲的自衛官大津陽一郎涉嫌在東京港區赤坂砍傷女性。（圖／達志影像／美聯社）

警方透過現場目擊者與監視器影像展開「接力式追查」，逐步鎖定兇嫌就是目前在陸上自衛隊服役的自衛官（二等陸曹）大津陽一郎。

監視器畫面顯示，一名與大津外貌一致的男子，早在案發前兩個多小時就騎著腳踏車抵達附近埋伏，案發約50分鐘前，還被拍到對live house的宣傳海報以噴漆塗寫「X」符號。案發前幾分鐘，他更換上白色運動鞋、戴起手套並套上鞋套，疑似提前做足準備。

案發後，男子迅速逃離。監視器拍到他沿著青山方向騎腳踏車離開。警方追查足跡發現，男子疑似從東京都港區一路往西北方向狂騎，途經北青山、新宿區早稲田、中野區、練馬區，再進入埼玉縣和光市，約在中午前騎回距離現場約20公里的自衛隊朝霞駐屯地。警方並未發現他搭乘電車或開車的跡象。

對此，警方昨（21）日深夜搜索大津陽一郎的住處，查扣腳踏車與疑似作案用的刀具。大津接受警方偵訊時表示，「當天休假從早到中午都在駐屯地，之後便回家」，否認與案情有關。大津辯稱，雖認識該名受害女性，但雙方並無任何糾紛。

警方指出，受害女性以興趣從事音樂活動，平時每年都會在該live house舉辦演出，這次也在社群網站宣傳下午1點的演出。警方不排除大津陽一郎在現場等候女性現身，並調查是否涉及預謀行凶。

大津陽一郎為現役自衛隊二等陸曹，2000年入伍，去年3月起隸屬陸上自衛隊第1師團第1設施大隊，負責管理工程機具，如推土機及吊車等。案發16日為休假日，但他17日與之後數日仍照常出勤。部隊指出，大津的工作態度並未出現任何異常。

多名鄰居與熟識人士得知消息後皆難掩震驚。一名認識大津陽一郎的人表示，他平時和妻子同住，寡言、不會喝酒，就連休假日也常回部隊工作，「完全無法想像他會涉入這種案件」。另一名鄰居也說，他幾乎不與鄰居交談，「實在看不出是會鬧事的人」。

►快訊／東京持刀砍人！40多歲婦人「腹部濺血」倒地　兇手逃逸中

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國4海警船「搭載艦砲」釣魚台附近航行

中國4海警船「搭載艦砲」釣魚台附近航行

日本第11管區海上保安本部22日指出，同日在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）外側的連接水域，再度發現4艘中國海警局船隻，而這已經是中國連續第8天派出官方船隻在釣魚台附近航行。

中國女搭郵輪遊日本「一上岸就落跑」！

中國女搭郵輪遊日本「一上岸就落跑」！

「台灣有事」日本不出兵　專家揭真正任務

「台灣有事」日本不出兵　專家揭真正任務

大陸一連取消7日藝人活動！」

大陸一連取消7日藝人活動！」

南韓總統李在明出席G20峰會　會晤多國領袖

南韓總統李在明出席G20峰會　會晤多國領袖

