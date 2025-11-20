　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逾千中國遊客退訂「還想免費取消」　日老字號飯店：很為難

記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發的終日外交風波持續延燒，愛知縣蒲郡市一間歷史悠久的飯店證實，11月16日起中國旅行團陸續取消住宿預約，目前累計取消人數已達1000人。

蒲郡飯店（蒲郡ホテル）是一間營運45年的老字號飯店，共有114間客房，中國遊客占住宿比例5至6成。社長竹內惠子經常拜訪中國旅行社以拓展業務，甚至親自在上海世博會登台宣傳蒲郡觀光，飯店內指標也大量使用中文。

竹內社長19日向《富士新聞網》（FNN）表示，11、12月的中國團客預約幾乎全部取消，「截至昨（18）日大約有1000 人，我相信接下來取消的預訂會越來越多。」更令人頭痛的是，旅行社還要求「免除」取消費用，讓她坦言「很為難」。

儘管面臨衝擊，竹內社長仍抱持樂觀態度，希望相關影響最好如同各界推測，只會持續2個月左右，甚至盡快平息下來，「中國民眾只是在禮儀上有些許不同，但他們的人品和人性都非常好。我希望大家能友好相處，不要吵架，讓世界保持和平。」

與此同時，位於愛知縣、鄰近名古屋的日本中部國際機場，仍可看見來自北京與上海的中國遊客身影。儘管大多數人不願多談，但一名願意受訪的中國男性遊客說，「日中關係在經濟商業層面一直非常好，長年來雙方共同努力，所以我認為沒有解決不了的問題。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄某大樓墜樓！　20多歲女子墜中庭明顯死亡
粿粿家寧被SWAG鎖定！　6名人破尺度…她上演「火車便當」
大苑子搶註冊「石虎柳丁」　農場女兒怒：為何這樣欺負農民
吳怡萱生了！曬女兒照　柯文哲獻上祝福
美媒爆道奇鎖定「台灣頂尖投手」！
中山隧道有「長髮女鬼」！民眾嚇壞急拜拜　3人拍靈異片慘了
Sandy外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉：快瘋了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AI狂飆「未來人類免上班」　馬斯克超狂預言：連錢都不重要

搭特斯拉自駕計程車發現「司機一路狂睡」　男嚇壞：警示音狂響

川普簽字了！　30天內強制公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

過海關「下體異常凸起」男辯稱GG太大　檢查掏出2隻瀕危鸚鵡

中國「抗日潮」陸客怒退機票　轉飛南韓觀光！韓網崩潰：拜託別來

俄國也發聲！批高市「台灣發言」極度危險：應牢記歷史教訓

逾千中國遊客退訂「還想免費取消」　日老字號飯店：很為難

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

指控莫斯科「搞軌」！　波蘭關閉最後一間俄國領事館

輝達財報強心針！　台積電ADR盤後跳漲逾3%

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

AI狂飆「未來人類免上班」　馬斯克超狂預言：連錢都不重要

搭特斯拉自駕計程車發現「司機一路狂睡」　男嚇壞：警示音狂響

川普簽字了！　30天內強制公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

過海關「下體異常凸起」男辯稱GG太大　檢查掏出2隻瀕危鸚鵡

中國「抗日潮」陸客怒退機票　轉飛南韓觀光！韓網崩潰：拜託別來

俄國也發聲！批高市「台灣發言」極度危險：應牢記歷史教訓

逾千中國遊客退訂「還想免費取消」　日老字號飯店：很為難

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

指控莫斯科「搞軌」！　波蘭關閉最後一間俄國領事館

輝達財報強心針！　台積電ADR盤後跳漲逾3%

AI狂飆「未來人類免上班」　馬斯克超狂預言：連錢都不重要

用「AI人臉辨識」抓通緝犯？英國3城鎮率先上線引關注！

犀利網紅的無聊理財學　陳沂不拚暴賺只求穩收息5%

抓包「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！劉雨柔冒第六感：一定有事

快訊／高雄鼓山某大樓驚傳墜樓　20多歲女掉落中庭當場死亡

7-11現烤麵包「專車直送」銷量翻倍！全家蔬食菜單擴充省10元

搭特斯拉自駕計程車發現「司機一路狂睡」　男嚇壞：警示音狂響

政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002億

《三角洲行動》涉盜用美術素材　《Rust》營運長：想合作要先講

長榮空服員案　勞長推新制：勞工病假1年未超過10天不得不利對待

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

國際熱門新聞

川普突轉貼黃仁勳3句話

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4％

網紅「橙子姐姐」涉詐落網　素顏照驚呆網：她誰

廣島恐怖異象　史上大規模牡蠣死亡

中國企員工日本行取消　旅遊警示升級

黃仁勳3重點反駁「AI泡沫化」：AI已不可逆

輝達Q3財報1.8兆創新高！　黃仁勳：Blackwell銷量遠超出預期

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令救援

韓女偶像追星成功！　交往大8歲羽球男神

全球首例！人類感染H5N5禽流感

日老字號飯店　逾千中國遊客退訂

美股終結連4跌全面收高！台積電ADR勁揚近1.6％　輝達漲近3％

更多熱門

相關新聞

高鐵加碼推「普發萬元」優惠　入住飯店滿萬送萬

高鐵加碼推「普發萬元」優惠　入住飯店滿萬送萬

全民普發1萬元，高鐵除攜手晶華、雲朗及洛碁三大飯店集團12月底前推出「飯店聯票」歲末優惠，加購高鐵票即享7折起外，也加碼推出「普發萬元！飯店優惠全攻略」專案，推出買一晚送一晚、滿萬送萬、房型升等、超值好禮、美食饗宴等優惠。

北京日料店受害「訂位遭取消」　恐難撐明年

北京日料店受害「訂位遭取消」　恐難撐明年

高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」

高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」

宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

關鍵字：

中國遊客蒲郡飯店日中取消外交高市早苗陸客

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

台積電洩密？前工程師：非常棘手

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面