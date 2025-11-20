逾千中國遊客退訂「還想免費取消」　日老字號飯店：很為難

記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發的終日外交風波持續延燒，愛知縣蒲郡市一間歷史悠久的飯店證實，11月16日起中國旅行團陸續取消住宿預約，目前累計取消人數已達1000人。

蒲郡飯店（蒲郡ホテル）是一間營運45年的老字號飯店，共有114間客房，中國遊客占住宿比例5至6成。社長竹內惠子經常拜訪中國旅行社以拓展業務，甚至親自在上海世博會登台宣傳蒲郡觀光，飯店內指標也大量使用中文。

竹內社長19日向《富士新聞網》（FNN）表示，11、12月的中國團客預約幾乎全部取消，「截至昨（18）日大約有1000 人，我相信接下來取消的預訂會越來越多。」更令人頭痛的是，旅行社還要求「免除」取消費用，讓她坦言「很為難」。

儘管面臨衝擊，竹內社長仍抱持樂觀態度，希望相關影響最好如同各界推測，只會持續2個月左右，甚至盡快平息下來，「中國民眾只是在禮儀上有些許不同，但他們的人品和人性都非常好。我希望大家能友好相處，不要吵架，讓世界保持和平。」

與此同時，位於愛知縣、鄰近名古屋的日本中部國際機場，仍可看見來自北京與上海的中國遊客身影。儘管大多數人不願多談，但一名願意受訪的中國男性遊客說，「日中關係在經濟商業層面一直非常好，長年來雙方共同努力，所以我認為沒有解決不了的問題。」