今高溫30℃　下週一晚北台變涼！有熱帶擾動發展

記者葉國吏／綜合報導

今(22)日迎風面北海岸、東半部仍有短暫雨，背風面高溫上看30度。下週一(24日)晚起「東北季風」南下，北台氣溫下降。下週南海還有熱帶擾動發展。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今晨觀測資料顯示，迎風面有較多低雲，伴隨弱降水回波，東北部局部降雨。最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(22)日迎風面仍有少量水氣，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台氣溫略升、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

各地區氣溫為：北部18至25度、中部14至29度、南部15至30度、東部17至28度。

明(23)日至下週一(24日)白天、各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。

下週二(25日)下午起「東北季風」轉乾，下週三(26日)「東北季風」減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼。下週四(27日)「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。下週五(28日)「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，早晚氣溫低，日夜溫差大。

下週南海還有熱帶擾動發展，朝越南前進，對台無影響。