生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今高溫30℃　下週一晚北台變涼！有熱帶擾動發展

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,過馬路,行人穿越道,禮讓行人,年輕人,暑假,觀光客,遊客,逛街,天氣,極端高溫,中暑,酷暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天回溫，背風面高溫30度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(22)日迎風面北海岸、東半部仍有短暫雨，背風面高溫上看30度。下週一(24日)晚起「東北季風」南下，北台氣溫下降。下週南海還有熱帶擾動發展。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今晨觀測資料顯示，迎風面有較多低雲，伴隨弱降水回波，東北部局部降雨。最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(22)日迎風面仍有少量水氣，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台氣溫略升、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

各地區氣溫為：北部18至25度、中部14至29度、南部15至30度、東部17至28度。

▲▼今(22日)晨4時紅外線雲圖顯示，迎風面有較多低雲(左圖)，伴隨弱降水回波(中圖)，東北部局部降雨(右圖)。（圖／洩天機教室）

▲今(22日)晨4時紅外線雲圖顯示，迎風面有較多低雲(左圖)，伴隨弱降水回波(中圖)，東北部局部降雨(右圖)。（圖／洩天機教室）

明(23)日至下週一(24日)白天、各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。

下週二(25日)下午起「東北季風」轉乾，下週三(26日)「東北季風」減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼。下週四(27日)「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。下週五(28日)「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，早晚氣溫低，日夜溫差大。

下週南海還有熱帶擾動發展，朝越南前進，對台無影響。

今回溫28℃明後天暖如夏　下週東北季風2地區變天

今回溫28℃明後天暖如夏　下週東北季風2地區變天

受到東北季風影響，今天（22日）早晚偏涼，今晨最低溫出現在04：55苗栗農改的13.5℃。不過白天就會回溫，高溫上看28度。明後天高溫30度，下週一傍晚東北季風增強，北部、宜蘭轉涼有雨。

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

新一波東北季風再變天　下周還有熱帶擾動發展

新一波東北季風再變天　下周還有熱帶擾動發展

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

