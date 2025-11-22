　
國際

觀光客被勸「午餐時段」避免入店！　日連鎖餐廳公告惹議

▲▼日本知名連鎖餐廳「名代富士蕎麥麵」（名代富士そば）。（圖／翻攝自Facebook／富士そば）

▲日本知名連鎖餐廳名代富士蕎麥麵（非當事店家）。（圖／翻攝自Facebook／富士そば）

記者張方瑀／綜合報導

日本知名連鎖餐廳「名代富士蕎麥麵」（名代富士そば）旗下分店近日被拍到張貼「旅行者請避免在午餐時間入店」的公告，照片被PO上X後在網路掀起討論。由於內容同步以英、中、韓三種語言呈現，也讓不少人解讀為鎖定外國觀光客，引發兩極反應。總公司則證實確有其事，並坦言做法確實失禮，已要求店家撤下。

根據J-CASTニュース報導，這張引起爭議的告示以醒目的黃色框線寫上「注意」（Notice），下方先以日文說明「旅行者的各位，請避免於午餐尖峰時段入店。本店優先服務在此區域工作的民眾與學生。」並附上英文、中文、韓文版本，整體排版明顯意識到外國客的閱讀需求。

拍攝者指出該店位於辦公大樓區，這樣直白的提醒相當罕見，貼文吸引超過240萬人觀看、4.5萬人按讚，引來大量網友留言。

有不少網友認為公告情有可原，直言外國旅客常拖著巨大行李、佔位久坐，午餐尖峰影響不小，稱「店家做得好」、「應該優先給上班族用餐」。但另一派則覺得標語過於排外，批評「語氣太生硬」、「改成『請於非午餐時段來店』會更委婉」。

對此，營運富士蕎麥麵的「ダイタンミール」（Daitan Meal）負責人21日受訪時表示，張貼告示的是東京都港區的神谷町店。原來8月14日有客人反映外國人太多，使用上變得不方便，店家才自行決定張貼提醒，尤其神谷町店本就是午餐人潮高度集中的地點。

然而公司認為此舉恐對客人失禮，已要求分店撤下，並強調因管理不足才會出現這樣的情況。

負責人也補充，雖然有旅客拖著行李入店，但公司並未視為問題，強調「我們認為是我們的錯，這不是應該對客人做的事情，今後會加以改善」。

11/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

熱門快報

