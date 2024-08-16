北韓睽違5年重啟觀光！開放造訪「革命聖地」　美韓遊客止步

▲北韓最高領導人金正恩7月中造訪三池淵市，親自督導觀光建設項目，表示未來將打造成「白頭山文化觀光地區」，向與北韓友好的國家開放。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從2020年1月因應全球新冠疫情而嚴格封鎖邊境後，至今已有5年的時間未全面開放觀光。如今，多間和北韓當地有業務合作關係的旅行社傳來好消息，表示北韓今年12月底以前確定開放「外國人觀光」，且以被封為革命聖地的三池淵市為優先對外開放的城市。

根據《韓聯社》、《自由亞洲電台》，總部設立於中國首都北京的西方旅遊公司「高麗旅行社」（Koryo Tours），過去以來專門從事北韓團體旅行，1993年起接到超過50%造訪北韓的西方人，且是每年4月平壤國際馬拉松賽的獨家合作夥伴，其本月14日透過官網發布公告，透露北韓即將於不久後恢復外國人觀光。

高麗旅行社表示，未來數周以內將公告相關行程表與費用等消息，「根據我方向北韓境內的合作夥伴，即同業人士釐清後，確認北韓將於2024年12月正式重啟三池淵市和北韓全境的觀光，將對所有國籍的人士開放。」

至於總部設立於瑞典斯德哥爾摩的旅行社「Korea Konsult」則證實，已經從北韓獲取消息，確認北韓將於今年冬季將對外籍觀光客重啟國門，「詳細的允許入境日期，將會在之後公布」。

來自德國柏林的旅行社「Rocky Road Travel」也透過臉書表示，北韓預計將於今年12月開放三池淵市觀光，至於首都平壤則於2025年初開放。

不過，即便北韓對外宣布開放外籍觀光客入境，但全球有「兩個國家」無法入境北韓，分別為大韓民國（南韓）、美國。南韓法律規定，一般公民若無訪問證而隨意「接觸」軍事分界線以北，恐以違反《國家保安法》的罪嫌處罰；至於美國，則是美國國務院今年8月初再度禁止公民造訪北韓，禁止期限再度延長一年。

據悉，北韓去年8月終於開放部分國境，允許駐外人員與留學生返國，並開放運動選手出國比賽。今年2月，北韓數度對俄羅斯開放團體觀光，不過中國觀光客仍未被允許入境。