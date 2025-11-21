　
大苑子遭炎上認錯了！董事長帶幹部親赴南投道歉　聲明曝光

▲▼大苑子。（圖／翻攝臉書粉專）

▲大苑子標榜使用石虎柳丁，遭到網友炎上。（圖／翻攝臉書粉專）

記者柯振中／綜合報導

連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」作為新飲品宣傳引發爭議，不僅被農場指控「一顆都沒買」，還遭踢爆已搶先申請相關商標，引發農民與網友強烈不滿。農場家屬指稱，大苑子未按原定規劃採購柳丁，卻提前使用在果園拍攝的畫面進行宣傳，質疑欺瞞消費者。面對爭議，大苑子發布聲明致歉，並由董事長邱瑞堂親赴南投中寮向農友道歉。

事件起於大苑子推出鮮搾柳丁綠，宣稱選用友善耕作的石虎柳丁，但長壽天然農場指出，今年從未供貨，且未以此名稱對外宣傳。網友批評大苑子使用畫面造成誤導，質疑廣告不實。農場方面更表示，大苑子曾到場拍攝形象照，但未依約採購，導致「一顆都沒有」仍以石虎柳丁名義宣傳，引發外界反彈。

大苑子隨後被曝於10月申請「石虎柳丁」商標，範圍涵蓋水果、茶飲、果汁等多項商品，申請圖樣則為品牌標誌加上石虎柳丁字樣。商標目前仍在審理，引發網友質疑是否意圖綁定市場。農場女兒批評，父親採草生栽培、手動除草十分辛勞，卻遭遇棄單與誤導性宣傳，直言大企業行為「太惡劣」。

對此，大苑子21日聲明表示，9月間受邀參與地方農業推廣，預計11月發布，因確定出席發布會，提前公開拍攝影片，卻未事先向農友說明是疏失來源。公司強調採購主管已多次溝通致歉，並願依原計畫採購，但農友回應柳丁已轉售他處。大苑子稱雙方合作已七年，未來仍希望持續合作並會強化影像使用與合作流程。

為了平息爭議，大苑子提到，董事長邱瑞堂21日上午率領幹部同仁前往南投中寮，向農民等人親自道歉，也已獲得諒解。

大苑子表示已深刻檢討，未來將更尊重農友與生態保育單位的專業，避免再度出現未經同意使用影像等情況。公司強調仍承諾以行動支持台灣農業，並強調後續將更謹慎處理農業推廣相關事宜。

▼大苑子因石虎柳丁事件遭到炎上，董事長帶幹部親赴南投致歉。（圖／翻攝臉書／大苑子）

▲▼石虎柳丁一顆都沒買遭炎上。（圖／翻攝臉書／大苑子）

 
11/19 全台詐欺最新數據

快訊／大苑子宣布下架「石虎柳丁」文宣　取消商標申請

快訊／大苑子宣布下架「石虎柳丁」文宣　取消商標申請

大苑子近日以「石虎柳丁」宣傳飲品被爆「一顆都沒買」引發軒然大波，事後發5點聲明滅火，強調並未宣稱使用「石虎友善農作」標章仍不被大眾買單，甚至再被爆已搶先註冊石虎柳丁商標。對此，大苑子最新回應表示目前已下架石虎柳丁的相關製作物，並取消申請商標。

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

大苑子鮮搾橘子紅茶回歸　冬季限定果茶飲一次看

大苑子鮮搾橘子紅茶回歸　冬季限定果茶飲一次看

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

