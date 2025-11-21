大苑子遭炎上認錯了！董事長帶幹部親赴南投道歉　聲明曝光

▲大苑子標榜使用石虎柳丁，遭到網友炎上。（圖／翻攝臉書粉專）



記者柯振中／綜合報導

連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」作為新飲品宣傳引發爭議，不僅被農場指控「一顆都沒買」，還遭踢爆已搶先申請相關商標，引發農民與網友強烈不滿。農場家屬指稱，大苑子未按原定規劃採購柳丁，卻提前使用在果園拍攝的畫面進行宣傳，質疑欺瞞消費者。面對爭議，大苑子發布聲明致歉，並由董事長邱瑞堂親赴南投中寮向農友道歉。

事件起於大苑子推出鮮搾柳丁綠，宣稱選用友善耕作的石虎柳丁，但長壽天然農場指出，今年從未供貨，且未以此名稱對外宣傳。網友批評大苑子使用畫面造成誤導，質疑廣告不實。農場方面更表示，大苑子曾到場拍攝形象照，但未依約採購，導致「一顆都沒有」仍以石虎柳丁名義宣傳，引發外界反彈。

大苑子隨後被曝於10月申請「石虎柳丁」商標，範圍涵蓋水果、茶飲、果汁等多項商品，申請圖樣則為品牌標誌加上石虎柳丁字樣。商標目前仍在審理，引發網友質疑是否意圖綁定市場。農場女兒批評，父親採草生栽培、手動除草十分辛勞，卻遭遇棄單與誤導性宣傳，直言大企業行為「太惡劣」。

對此，大苑子21日聲明表示，9月間受邀參與地方農業推廣，預計11月發布，因確定出席發布會，提前公開拍攝影片，卻未事先向農友說明是疏失來源。公司強調採購主管已多次溝通致歉，並願依原計畫採購，但農友回應柳丁已轉售他處。大苑子稱雙方合作已七年，未來仍希望持續合作並會強化影像使用與合作流程。

為了平息爭議，大苑子提到，董事長邱瑞堂21日上午率領幹部同仁前往南投中寮，向農民等人親自道歉，也已獲得諒解。

大苑子表示已深刻檢討，未來將更尊重農友與生態保育單位的專業，避免再度出現未經同意使用影像等情況。公司強調仍承諾以行動支持台灣農業，並強調後續將更謹慎處理農業推廣相關事宜。

▼大苑子因石虎柳丁事件遭到炎上，董事長帶幹部親赴南投致歉。（圖／翻攝臉書／大苑子）

