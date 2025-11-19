　
標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

▲▼大苑子。（圖／翻攝臉書粉專）

▲大苑子飲品主打石虎柳丁發生爭議。（圖／翻攝大苑子臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

大苑子飲品近日因標榜「石虎柳丁」，卻被打臉一顆都沒買，挨轟「廣告不實」，長壽天然農場更證實今年未供貨給大苑子，也質疑業者到農場拍宣傳片造成誤解。對此，大苑子發出5點聲明，強調並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，僅是支持石虎棲地的友善農作，認為「南投中寮=石虎友善產區」。

大苑子發出5點聲明，表示認定「南投中寮=石虎友善產區」，因南投中寮長期是石虎重要棲地，目前當地已有超過10組以上的石虎守衛隊，農民普遍以更友善方式管理果園，認為核心精神是只要支持南投中寮的柳丁就是支持石虎友善的土地。

聲明提及訴求不在標章，而是理念提倡，強調並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，支持南投中寮即等於支持石虎棲地的友善農業，認為完整流程皆維持透明，無混淆之意。

業者表示自2017年起至2025年已累積採購超過300萬公斤柳丁，2024年曾向張鴻賓先生（長壽天然農場）採購4.5萬公斤，今年因推廣石虎柳丁，原已規劃持續採購，才會提前至果園進行拍攝介紹產區，並強調至今仍強烈表達採購意願，只是因產原地勢高過往合作採收期多落在每年1月。

大苑子也解釋，拍攝果園目的是在於讓更多人看見南投中寮的努力，最後致歉表示：「本事件造成社會大眾困擾，深感抱歉，大苑子未來將持續支持台灣農業的發展。」

大苑子這份聲明仍不被網友接受，怒轟「硬拗實在有點牽強，誠實面對這次的過錯，不是會讓人更加認同，結果是這樣」、「這種辯解說法公平交易法可以接受」、「裝潢得防火標章也是要另外購買，沒有購買不得稱之為防火材質。消防檢查就是要看標章！同理，沒有標章就不是石虎柳丁，謝謝」。

▲▼大苑子發出最新5點聲明。（圖／翻攝大苑子臉書粉專）

▲大苑子發出最新5點聲明。（圖／翻攝大苑子臉書粉專）

長壽天然農場稍早發出聲明，表示過去與大苑子的合作並未以「石虎柳丁」做為宣傳，今年10月業者主動希望推動「石虎柳丁」，不過友善石虎農作標章有規範不能混用來源，認為應以限量正確方式一起推動更多農民加入，大苑子接受後便進行拍攝宣傳影片。

聲明提到，大苑子甚至提高柳丁採購量至25萬斤，孰料拍攝結束後未再取得相關聯繫、合約書等，11月才得知狀況不符導致合作破局，不過11月18日起大苑子已正式上架宣傳影片，影片裡的產銷履歷卻讓外界誤以為柳丁為長壽天然農場供應。農場直言，「我們沒有交貨，雙方今年度並未合作。」認為大苑子的宣傳行為已對農場造成壓力及損害。

