大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

▲▼大苑子。（圖／翻攝臉書粉專）

▲大苑子遭爆廣告不實。（圖／翻攝大苑子臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

大苑子飲品近日聲稱選用友善耕作的「石虎柳丁」，但遭保育人士打臉一顆都沒買。此事引發網友熱議，質疑是廣告不實。長壽天然農場發布聲明證實今年未供貨給大苑子，也質疑業者到農場拍宣傳片造成誤解。大苑子則聲明稱已採購300萬公斤中寮石虎柳丁，支持在地農家。

大苑子近日推出「台灣鮮榨柳丁綠」，於網上皆以「石虎柳丁」做為宣傳，也拍攝農場宣傳影片，卻遭保育人士指是誤導式行銷，原因是大苑子並未向該農場、農民購買柳丁。消息一出也引來大批網友砲轟，「這樣沒有違法嗎？好扯喔」、「有夠誇張，飲料店只會騙？？？拒買」、「行銷不是行騙欸」。

長壽天然農場昨日在臉書呼籲民眾認明真正的石虎標章，農場指出，一直以來為了確保消費者能得到真正經過驗證、產銷履歷、確實落實友善石虎農作的方式的柳丁，所以在農作過程中耗費的更多的心力及成本，「如今卻有商人為了行銷欺騙消費者，到了我們的園區拍攝但未經授權卻上架影片及行銷活動，欺騙消費者全面使用石虎柳丁，在這邊告訴大家，我們這邊未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，請大家不要被騙了！！」

農場今日再發出最新聲明，表示過去與大苑子的合作並未以「石虎柳丁」做為宣傳，今年10月業者主動希望推動「石虎柳丁」，不過友善石虎農作標章有規範不能混用來源，認為應以限量正確方式一起推動更多農民加入，大苑子接受後便進行拍攝宣傳影片。

聲明提到，大苑子甚至提高柳丁採購量至25萬斤，孰料拍攝結束後未再取得相關聯繫、合約書等，11月才得知狀況不符導致合作破局，不過11月18日起大苑子已正式上架宣傳影片，影片裡的產銷履歷卻讓外界誤以為柳丁為長壽天然農場供應。農場直言，「我們沒有交貨，雙方今年度並未合作。」認為大苑子的宣傳行為已對農場造成壓力及損害。

▲石虎,石虎寶寶,（圖／台北市立動物園提供。）

▲石虎在台灣是瀕臨絕種的保育類動物。（資料照／台北市立動物園提供）

大苑子則發出聲明表示，自2017年起大苑子長期支持南投中寮鄉「石虎柳丁」產地，以穩定採購行動投入在地農業與生態永續，目前已採購經過農檢合格超過300萬公斤的中寮石虎柳丁；今年更因整體需求提升，決定擴大合作範圍，與更多石虎友善農家攜手合作。

業者指出，目前中寮鄉的農家在石虎棲地保護區內種植柳丁，其間具備不同程度的友善環境耕作理念；其中有極少農家取得「石虎柳丁」相關標章，「大苑子在延續既有取得『石虎柳丁』相關標章的農家合作的同時，也同步增加向更多石虎棲息地區農家採購柳丁，期望協助產區整體發展，並讓消費者能支持更多在地農家。」

業者強調，「我們始終以『支持石虎柳丁、支持中寮農家』為核心精神，認為凡在石虎保護區內以友善方式耕作的柳丁，都值得被看見並獲得消費者的支持。」未來也將持續以永續理念為指引，推動在地農業升級，串聯企業、消費者與產區，共同守護環境、守護土地。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

