生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大苑子宣布下架「石虎柳丁」文宣　取消商標申請

▲▼大苑子。（圖／翻攝臉書粉專）

▲大苑子飲品主打石虎柳丁發生爭議。（圖／翻攝大苑子臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

大苑子以「石虎柳丁」宣傳飲品被爆「一顆都沒買」引發軒然大波，事後發5點聲明滅火，強調並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，但網友仍不買帳，大苑子甚至再被爆已搶先註冊石虎柳丁商標。對此，大苑子今日回應，目前已下架石虎柳丁的相關製作物，並取消申請商標。

▲▼大苑子被爆申請石虎柳丁商標。（圖／翻攝商標檢索系統）

▲大苑子被爆早在10月13日申請石虎柳丁商標。（圖／翻攝商標檢索系統）

事件起因於大苑子推出鮮搾柳丁綠，強調選用「友善耕作」的石虎柳丁，卻被踢爆「1顆都沒買」。長壽天然農場強調今年並未供貨給大苑子，質疑業者到農場拍宣傳片造成誤解。大苑子則解釋，並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，重點是理念倡議非在標章。不過，大苑子今日再被爆出早在10月就申請「石虎柳丁」商標，圖案則是在自家LOGO下方加上「石虎柳丁」字樣。

對此，大苑子稍早再發表聲明指出，「大苑子已經下架石虎柳丁的相關製作物（含宣傳文宣、影片），及商標圖文申請。」業者解釋，註冊商標舉動是為避免同業仿效，「這是歷年來的慣例，並非只有這次的石虎柳丁！」也提及在註冊時也發現台灣有許多廠商註冊石虎產品。

註冊商標一事爆出後，長壽天然農場女兒也於社群平台發聲：「我爸爸是很辛苦實在的農民、惡意棄單欺騙消費者，大苑子竟然又去申請『石虎柳丁』商標，真的太惡劣了！」農場女兒指出，石虎柳丁是運用草生栽培，不使用除草劑，這種種植方式需要農民花更多心思心力，「我老爸總是在草堆裡穿梭手動除草，為了照顧好整山的作物真的非常辛苦及用心。」

農場女兒提到全中寮只有長壽天然農場拿到石虎友善認證，「這間大公司於十月到我們家談好要購買二十五萬斤的石虎柳丁，有來拍形象照，後來一直沒有向我們進貨，我爸爸也照原定談好的內容保留要交貨，後來沒消沒息，居然貨都沒交，『一顆都沒有』卻打著石虎柳丁的名號欺騙消費者，為什麼可以這樣欺負農民！！！」

11/18 全台詐欺最新數據

快訊／台中男坐超商外死亡
才領到普發1萬！他怒「國旅先噴1800元」：今年不去了 　全
列「賓賓哥」爭議黑歷史　她痛批：打著公益之名招搖撞騙抓流量
快訊／下雪了！　玉山飄雪畫面曝
頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她　大媽是「太太組」冠軍
月收112萬！女總監出遊骨折　獲國賠362萬

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

大苑子以「石虎柳丁」宣傳飲品卻遭踢爆「一顆都沒買」，業者發出5點聲明滅火，強調並未宣稱使用「石虎友善農作」標章。不過，網友對此說法仍不買單，大苑子也再被爆已搶註冊石虎柳丁商標，農場女兒得知後氣罵「太惡劣」、「為什麼可以這樣欺負農民」。

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

大苑子鮮搾橘子紅茶回歸　冬季限定果茶飲一次看

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

