大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

記者蕭筠／台北報導

大苑子以「石虎柳丁」宣傳飲品卻遭踢爆「一顆都沒買」，業者發出5點聲明滅火，強調並未宣稱使用「石虎友善農作」標章。不過，網友對此說法仍不買單，大苑子也再被爆已搶註冊石虎柳丁商標，農場女兒得知後氣罵「太惡劣」、「為什麼可以這樣欺負農民」。

大苑子17日推出鮮搾柳丁綠，強調全面選用「友善耕作」的石虎柳丁，不僅安全農藥使用，保留生態棲地，讓石虎穿梭農地更安心，卻被踢爆「1顆都沒買」。網友怒批業者「這樣好像涉嫌廣告不實耶」、「好惡劣」，長壽天然農場也發表聲明，強調今年並未供貨給大苑子，過去也未以「石虎柳丁」對外宣傳，質疑業者到農場拍宣傳片造成誤解。

大苑子今日再被爆出早在10月13日申請「石虎柳丁」商標，範圍包含「新鮮柑橘；新鮮水果；新鮮柑橘類水果；新鮮水果籃；柳丁」、「茶葉；茶；茶葉飲料；茶飲料；冷泡茶」、「汽水；氣泡水；果汁；不含酒精濃縮果汁；不含酒精水果飲料；水果冰沙飲料」等項目。申請圖案則是在自家LOGO下方加上「石虎柳丁」字樣，目前仍在審理中。

事件爆出後，長壽天然農場女兒忍不住於社群平台發聲：「我爸爸是很辛苦實在的農民、惡意棄單欺騙消費者，大苑子竟然又去申請『石虎柳丁』商標，真的太惡劣了！」農場女兒指出，石虎柳丁是運用草生栽培，不使用除草劑，這種種植方式需要農民花更多心思心力，「我老爸總是在草堆裡穿梭手動除草，為了照顧好整山的作物真的非常辛苦及用心。」

農場女兒也提到，全中寮只有長壽天然農場拿到石虎友善認證，「這間大公司於十月到我們家談好要購買二十五萬斤的石虎柳丁，有來拍形象照，後來一直沒有向我們進貨，我爸爸也照原定談好的內容保留要交貨，後來沒消沒息，居然貨都沒交，『一顆都沒有』卻打著石虎柳丁的名號欺騙消費者，為什麼可以這樣欺負農民！！！」

對此，大苑子僅低調表示不再做任何相關回應。

大苑子昨日發出的5點聲明中表示認定「南投中寮=石虎友善產區」，因南投中寮長期是石虎重要棲地，目前當地已有超過10組以上的石虎守衛隊，農民普遍以更友善方式管理果園，認為核心精神是只要支持南投中寮的柳丁就是支持石虎友善的土地。

聲明提及訴求不在標章，而是理念提倡，強調並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，支持南投中寮即等於支持石虎棲地的友善農業，認為完整流程皆維持透明，無混淆之意。

業者表示自2017年起至2025年已累積採購超過300萬公斤柳丁，2024年曾向張鴻賓先生（長壽天然農場）採購4.5萬公斤，今年因推廣石虎柳丁，原已規劃持續採購，才會提前至果園進行拍攝介紹產區，並強調至今仍強烈表達採購意願，只是因產原地勢高過往合作採收期多落在每年1月。

大苑子也解釋，拍攝果園目的是在於讓更多人看見南投中寮的努力，最後致歉表示：「本事件造成社會大眾困擾，深感抱歉，大苑子未來將持續支持台灣農業的發展。」

大苑子這份聲明仍不被網友接受，怒轟「硬拗實在有點牽強，誠實面對這次的過錯，不是會讓人更加認同，結果是這樣」、「這種辯解說法公平交易法可以接受」、「裝潢得防火標章也是要另外購買，沒有購買不得稱之為防火材質。消防檢查就是要看標章！同理，沒有標章就不是石虎柳丁，謝謝」。