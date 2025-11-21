龜仔港雞場協調會百名里民到場　業者掛保證控臭降噪回饋地方獲認同

▲龜港里雞舍興建協調會吸引上百位里民到場聆聽業者說明。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

龜港里社區近日討論中的密閉式雞舍興建案，21 日由養雞業者舉辦協調會，與龜港里社區發展協會、里民自治會及自救會面對面溝通，吸引上百位里民參加。業者逐一回應氣味、噪音、環境影響等疑慮，並提出具體改善措施與地方回饋方案，多名里民聽取說明後態度明顯轉為支持。

部分里民關心雞舍是否會造成惡臭與噪音，影響居住品質。業者坦言傳統雞舍確實氣味較重，但此次採用為全密閉、現代化設計，具自動排糞、定期清運及綠帶植栽等配套，可降低七成以上氣味；飼養蛋雞的雞舍距離住宅區超過600公尺，加上密閉設計，噪音影響極低。

對於是否能為地方帶來實質效益，業者強調將優先錄用在地居民，以增加就業機會；並承諾每年提供雞蛋與農產物回饋里民，亦會共同參與地方公益活動，如寒冬送暖、照顧弱勢家庭等，希望畜牧場成為社區的助力，而非負擔。

會中，里民陳小琴針對環境、水源、空污等問題提出尖銳提問，經業者逐項說明後表示感受到業者的誠意，原先心中最大的污染疑慮獲得具體回應；里民許義順也肯定業者願意持續溝通的態度，認為若能確實落實管理，將是地方良性建設。

業者說明，現代化雞舍透過正確營運方式與距離管制，氣味可控制在不影響周邊生活的程度；雞隻疾病部分則採高科技抑菌燈、嚴格消毒動線、生物安全制度管理，並依計畫表施打疫苗，確保雞群健康且降低傳染風險。

針對外界關注的興建程序，里長表示，立場是只要業者依法申請、程序完整就不反對，但一切仍需尊重里民意見，並以里民優先為最終依歸。